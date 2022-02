Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt erneut an

Am Mittwoch meldet das RKI für das Wittelsbacher Land eine Inzidenz von 2183,3. Es gibt aber weiterhin einen kleinen Rückstau bei der Bearbeitung der Corona-Fälle.

Die Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg ist am Mittwoch im Vergleich zum Vortag gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 2183,3 Neuinfektionen in den vorangegangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner. Am Dienstag waren es 2081,1. Die tatsächliche Sieben-Tage-Inzidenz liegt derweil weiterhin im niedrigen dreistelligen Bereich höher als die vom RKI ausgegebene, teilt das Landratsamt auf Nachfrage mit. Man arbeite darauf hin, den Rückstau im Laufe der kommenden Woche komplett aufzuholen.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist dagegen erneut gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 1278,9 an. In ganz Bayern liegt die Inzidenz bei 1763,3.

