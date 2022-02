Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt leicht an

Im Vergleich zum Vortag verändert sich die Sieben-Tage-Inzidenz im Wittelsbacher Land nur wenig. Laut RKI liegt sie am Dienstag bei 2139,6.

Seit Freitag hat sich im Landkreis Aichach-Friedberg eine leicht positive Entwicklung abgezeichnet. Am Dienstag steigt die Corona-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut (RKI) zwar wieder, allerdings nur leicht von 2108,5 auf 2139,6. Der tatsächliche Wert liegt laut Landratsamt höher. Ein Teil des Rückstaus bei der Bearbeitung der Corona-Fälle konnte inzwischen aber abgearbeitet werden.

Bundesweit erreicht die Corona-Inzidenz erneut einen Höchstwert

Auch die Stadt Augsburg kämpft mit der Aufarbeitung von älteren Fällen und weist deshalb derzeit mit 1275,4 eine zu niedrige offizielle Inzidenz aus. Der Landkreis Fürstenfeldbruck liegt mit 4031,3 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner weiterhin bundesweit an der Spitze mit der höchsten Corona-Inzidenz. Auch die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen (2419,9) und Dachau (2442,7) liegen unter den zehn Städten und Kreisen mit der höchsten Inzidenz in Deutschland. Bundesweit erreichte die Corona-Inzidenz am Dienstag erneut einen Höchstwert.

