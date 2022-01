Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt weiter an

Am Freitag meldet das RKI einen Wert von 1186,5. Am Friedberger Bahnhof gibt es heute eine Sonderimpfaktion, bei der Dolmetscher dabei sind.

Die steigende Entwicklung der Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg - aber auch bundesweit - setzt sich weiter fort. Am Freitag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) 1186,5 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen im Wittelsbacher Land - erneut eine leichte Steigerung im Vergleich zum Vortag. Im angrenzenden Landkreis Dachau ist die Corona-Inzidenz derweil über 2000 gestiegen.

„Internationale“ Impfaktion mit Dolmetschern am Friedberger Bahnhof

Am Freitag, 28. Januar, bietet der Landkreis in Zusammenarbeit mit dem Caritas-Kreisverband eine Sonderimpfaktion im Friedberger Bahnhofsgebäude an. In den Räumen der Caritas im Erdgeschoss ist von 12 bis 19 Uhr eine Impfung ohne Termin möglich, für alle, die mindestens 12 Jahre alt sind. Bei Impfpatienten unter 16 Jahren muss mindestens ein Sorgeberechtigter dabei sein. Die Impfungen führen die mobilen Teams der Impfzentren mit dem Impfstoff von Biontech durch.

Als Besonderheit werden Dolmetscher für unterschiedliche Sprachen vor Ort sein.

Italienisch: 12 – 14 Uhr

Serbokroatische Sprachen: 12 – 18 Uhr

Englisch: 12 – 18 Uhr

Rumänisch: 13 – 14 Uhr

Türkisch: 14 – 18 Uhr

Russisch: 14.30 – 16.30 Uhr

Spanisch: 16 – 18 Uhr

Französisch: 16 – 18 Uhr

Persisch/Dari: 17 – 19 Uhr

Arabisch: 17.30 – 19 Uhr

Tigrinisch: 18 – 19 Uhr

Wer sich impfen lassen möchte, muss seinen Personalausweis mitbringen und – wenn vorhanden – seinen Impfpass. Bei einer Zweit- oder Auffrischungsimpfung ist ein Nachweis über die vorherigen Impfungen zwingend. Außerdem empfiehlt das Landratsamt die vorherige Registrierung auf www.impfzentren.bayern, um die Abläufe vor Ort zu beschleunigen.

