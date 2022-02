Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg steuert auf 2000 zu

Am Mittwoch meldet das Robert-Koch-Institut eine Inzidenz von 1902,6 für das Wittelsbacher Land. Bundesweit 17 Landkreise und Städte liegen derzeit über 2000.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt am Mittwoch auf 1902,6. Das meldet das Robert-Koch-Institut (RKI). Damit nähert sich die Sieben-Tage-Inzidenz der 2000er-Marke - trotz einem Rückstand bei der Bearbeitung der eingehenden Labormeldungen und Verzögerungen im Labor selbst. Bundesweit liegen derzeit laut RKI 17 Landkreise und Städte über einer Inzidenz von 2000, darunter auch die Kreise Neuburg-Schrobenhausen und Dachau.

Corona-Inzidenzwert ist auch in Aichach-Friedberg zu niedrig

Der Landkreis Dachau weist mit 2685,1 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner derzeit die zweithöchste Inzidenz deutschlandweit aus. In Neuburg-Schrobenhausen liegt der Wert derzeit bei 2103,8. Aufgrund der Kapazitätsengpässe an vielen Gesundheitsämtern sind die Zahlen jedoch nur bedingt aussagekräftig. Für die Stadt Augsburg beispielsweise weist das RKI eine Corona-Inzidenz von nur 565,5 aus - tatsächlich liegt sie jedoch deutlich höher, wie auch die Stadt selbst mitteilt. Auch in Aichach-Friedberg ist der Wert zu niedrig, wie das Landratsamt seit geraumer Zeit regelmäßig mitteilt.

