Corona-Inzidenz sinkt im Landkreis übers Wochenende unter 500

Am Sonntag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 487,3. Das Landratsamt kündigt die Wiedereröffnung des Impfzentrums in Kissing für Mittwoch an.

Erst gestiegen, dann gefallen ist am Wochenende die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg. Am Sonntag lag sie nach Angaben des Robert Koch-Instituts ( RKI) bei 487,3 und damit erstmals seit Mitte November wieder unter 500. Am Samstag kündigte der Landrat derweil die Wiedereröffnung des Kissinger Impfzentrums für Mittwoch, 8. Dezember, an.

Auf der Internetseite des RKI war am Samstag von 169 zusätzlichen Infektionsfällen im Wittelsbacher Land die Rede. Damit stieg die Inzidenz von 511,8 am Freitag zunächst wieder auf 541,4 am Samstag an. Bis Sonntag kamen lediglich 69 neue Infektionsfälle hinzu. Damit sank die Zahl unter 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen auf 487,3. Ob dieser Trend anhält, wird sich zu Wochenbeginn zeigen. Möglicherweise könnte es übers Wochenende auch Meldeverzögerungen gegeben haben.

Anmeldungen fürs Kissinger Impfzentrum sind noch nicht möglich

Am Samstag hat das Landratsamt nun den Eröffnungstermin fürs Kissinger Impfzentrum in einem Sozialen-Medien-Kanal im Internet veröffentlicht. Zahlreiche Nutzer begrüßten den Termin am 8. Dezember. Allerdings wurde Kritik laut, weil Anmeldungen dafür noch nicht möglich sind. Das Landratsamt wies darauf hin, umgehend zu informieren, sobald die Terminvereinbarung über das Bayerische Impfzentrum möglich sei. Mit Kissing verdoppelt der Landkreis die Impfkapazitäten auf dann insgesamt 1000 Impfungen pro Tag.