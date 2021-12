Corona-Inzidenz sinkt über Weihnachten auf einen Wert unter 200

Über die Heiligabend und die Feiertage sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Aichach-Friedberg auf 175,5. Wie die Lage in den Nachbarlandkreisen ist.

Über Weihnachten ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg auf einen Wert unter 200 gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Sonntag, dem Zweiten Weihnachtstag, 175,5 bekannte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am Donnerstag hatte das RKI eine Inzidenz von 241,4 gemeldet. Am Freitag, Heiligabend, lag sie bei 229,6, am Samstag, dem ersten Weihnachtstag, bei 222,2.

Das RKI wies an den Feiertagen auf seiner Internetseite allerdings darauf hin, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen sei. Das müsse man bei der Interpretation der Fallzahlen beachten.

Corona: So ist die Lage in der Region rund um Aichach-Friedberg

Bayernweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag bei 192,7, deutschlandweit bei 220,7. In den Nachbarlandkreisen rund um Aichach-Friedberg sah die Lage am Sonntag folgendermaßen aus: Donau-Ries 185,4, Neuburg-Schrobenhausen 235,3, Pfaffenhofen an der Ilm 158,8, Dachau 155,4, Fürstenfeldbruck 151,8, Landsberg am Lech 161,1 Augsburg 209,8 und Stadt Augsburg 160,6.

