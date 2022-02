Corona-Inzidenz sinkt weiter leicht im Wittelsbacher Land

Die Corona-Zahlen verzeichnen übers Wochenende einen leichten Rückgang in Aichach-Friedberg. Am Sonntag liegt die sieben-Tage-Inzidenz bei 2132,2.

Zum ersten mal seit Mitte Januar ist am Freitag die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg nicht gestiegen. Dieser leichte Abwärtstrend hat auch über das Wochenende angehalten. Trotzdem bleiben die Zahlen auf hohem Niveau.

Der vorläufige Höchststand im Wittelsbacher Land hatte am Donnerstag laut Robert-Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 2314,4 betragen. Am Freitag verzeichnete das RKI mit 2264 Neuinfektionen binnen sieben Tagen unter 100.000 Einwohnern erstmals wieder etwas weniger als am Vortag. Am Samstag ging diese Zahl weiter leicht auf 2186,3 und am Sonntag auf 2132,2 zurück.

Das Gesundheitsamt holt den Rückstau bei Corona-Fällen auf

Ob diese Rückwärtstendenz von Dauer ist, lässt sich noch nicht absehen, zumal das Gesundheitsamt noch immer einen Rückstau bei der Bearbeitung von Fällen verzeichnet. Immerhin aber, so lautete die Information am Freitag, ist die Behörde inzwischen wieder in der Lage aufzuholen.

In der gesamten Region bewegen sich die Infektionszahlen weiter auf hohem Niveau. Am besten steht derzeit noch die Stadt Augsburg da. Die Sieben-Tage-Inzidenz stand hier am Sonntag bei 1014,1 und ist damit halb so hoch wie im Landkreis Aichach-Friedberg. Ein noch höheres Niveau herrscht dagegen im Nachbarlandkreis Dachau mit 2518,1, das der Landkreis Fürstenfeldbruck mit 3822,8 noch weit übertrifft. Im Landkreis Landsberg/Lech lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag bei 1870,8, im Landkreis Augsburg mit 1810,5 ähnlich hoch. Im Landkreis Donau-Ries stand sie am Sonntag bei 1503,1, im Kreis Neuburg-Schrobenhausen bei 2541,7.

Lesen Sie dazu auch