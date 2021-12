Aichach-Friedberg

vor 16 Min.

Corona-Lage im Landkreis Aichach-Friedberg verbessert sich

Plus Die Corona-Inzidenz im Wittelsbacher Land sinkt auf 432,5. Die sinkende Tendenz seit einigen Tagen spiegelt laut Landratsamt die tatsächliche Situation wieder.

Von Marina Wagenpfeil

Seit dem vergangenen Wochenende zeigt sich im Landkreis Aichach-Friedberg eine sinkende Tendenz, was die Corona-Neuinfektionen angeht. Am Donnerstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) mit einer Inzidenz von 432,5 einen Wert, wie ihn der Kreis zuletzt Mitte November aufwies. Seit dem bisherigen Höchststand am 28. November mit 642,1 sinkt die Inzidenz spürbar ab. Die Corona-Lage scheint sich also in eine positive Richtung zu entwickeln. Einige Experten und auch das RKI äußern sich vorsichtiger: Der Rückgang könnte regional auch auf die zunehmend überlasteten Kapazitäten zurückzuführen sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

