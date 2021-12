Corona: Sieben-Tage-Inzidenz im Wittelsbacher Land sinkt weiter

Den vierten Tag in Folge bleibt die Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg unter 400. Die Situation in vielen Nachbarlandkreisen ist ähnlich.

Erneut ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg gesunken. Für Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 338,5. Am Vortag betrug die Inzidenz im Landkreis 351,0. Damit liegt das Wittelsbacher Land unter dem bayerischen Durchschnitt von 382,6. Auf ähnlichem Niveau bewegt sich am Dienstag auch der Bundesdurchschnitt mit einem Wert von 375,6.

Pandemie: So ist die Corona-Lage in den Nachbarlandkreisen

Auch in vielen Nachbarlandkreisen bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz unter 400. So etwa im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm mit 362,4, im Landkreis Dachau mit 361,7 und im Landkreis Augsburg mit 325,1. Deutlich mehr Corona-Fälle sind im Landkreis Landsberg am Lech bekannt geworden. Dort beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des RKI 458,6. Auch im Landkreis Donau-Ries liegt die Inzidenz derzeit über 400. Dort steckten sich in den vergangenen sieben Tagen 410,9 Menschen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner mit dem Coronavirus an. Anders ist es in der Stadt Augsburg, für die das RKI am Dienstag eine Inzidenz von 277,3 meldete. Noch geringer ist sie im Landkreis Fürstenfeldbruck mit 247,3.