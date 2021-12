Aichach-Friedberg

vor 49 Min.

Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg erhöht sich leicht

Im Landkreis Aichach-Friedberg ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Wochenende leicht gestiegen. Am Samstag lag sie bei 262,9, am Sonntag stieg sie auf 272,5.

Von Nicole Simüller

Themen folgen