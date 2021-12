Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt am Donnerstag

Im Landkreis Aichach-Friedberg ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag gesunken. Ein Nachbarlandkreis verzeichnet weiter den mit Abstand höchsten Wert in der Region.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Donnerstag gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Morgen 241,4 bekannte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am Mittwoch waren es 268,8 gewesen.

Aichach-Friedberg liegt unter bayern- und bundesweitem Durchschnitt

Mit dem Wert vom Donnerstag liegt das Wittelsbacher Land unter dem bayernweiten Durchschnitt von 246,0 sowie unter dem bundesweiten Schnitt von 280,3.

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 325,4 (Mittwoch 349,9) verzeichnet Neuburg-Schrobenhausen 325,4 (349,9) nach wie vor den höchsten Wert aller Nachbarlandkreise rund um Aichach-Friedberg. Unter 300 liegen die Landkreise Augsburg 254,4 (271,2), Donau-Ries 207,7 (213,7), Pfaffenhofen an der Ilm 206,8 (233,1), Dachau 206,3 (227,6), Landsberg am Lech 201,6 (189,2) und Fürstenfeldbruck 147,2 (145,4).

RKI und Stadt Augsburg kommen weiter zu unterschiedlichen Werten

Für die Stadt Augsburg meldet das RKI eine Sieben-Tage-Inzidenz von 188,3. Das Gesundheitsamt der Stadt selbst kommt laut eigenen Berechnungen auf einen Wert von 193,3. Aufgrund eines Softwarefehlers waren am Dienstag nicht alle Fälle an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und an das RKI übertragen worden. Der Fehler wurde nach Angaben der Stadt Augsburg dem LGL und RKI gemeldet und durch den Softwarehersteller korrigiert. Am Mittwoch hatte das RKI für Augsburg eine Sieben-Tage-Inzidenz von 130,8, die Stadt selbst 203,3 gemeldet.

