Corona: Sieben-Tage-Inzidenz liegt wieder über der Marke 2000

Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen steigt am Samstag und sinkt leicht am Sonntag. Auch im Umland geht die Inzidenz mal rauf, mal runter.

Die Corona-Inzidenz ist im Landkreis Aichach-Friedberg am Wochenende wieder über die 2000er-Marke gestiegen. Am Samstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 2004,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, am Sonntagmorgen lag der Wert mit 2001,9 wieder etwas niedriger. Das Wittelsbacher Land bleibt damit am Sonntag über dem deutschlandweiten Durchschnitt von 1346,3 und der bayerischen Inzidenz von 1773,5.

Am Freitag hatte das RKI für den Landkreis Aichach-Friedberg noch eine Inzidenz von 1849,3 gemeldet. Das Landratsamt Aichach-Friedberg hat allerdings auch in der vergangenen Woche wiederholt darauf hingewiesen, dass der tatsächliche Wert höher liegt.

Im Umland geht die Inzidenz mal rauf, mal runter. Spitzenreiter ist der Landkreis Neuburg an der Donau mit 2460,9. Am Samstag war der Wert mit 2465,0 noch etwas höher. Der Landkreis Donau-Ries machte einen großen Sprung von 1795,7 am Samstag auf 2256,5 am Sonntag. Der Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm überschritt wie das Wittelsbacher Land die 2000er-Marke mit 2006,5 am Sonntag; am Samstag lag der Wert noch bei 1905,9.

Einige Nachbarn liegen unter der Marke 2000

Unter dieser Marke lagen der Landkreis Dachau mit 1789,6, deutlich weniger als am Samstag mit 1923,1. Im Landkreis Landsberg am Lech ist der Wert von 1984,8 am Samstag geringfügig gestiegen auf 1998,9 am Sonntag, im Landkreis Augsburg ist er von 1998,4 ebenso geringfügig gesunken auf 1996,1. In der Stadt Augsburg lag der Wert am Samstag bei 1976,1 und am Sonntag bei 1907,9. Am niedrigsten ist die Inzidenz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit 1475,3 am Sonntag. Am Samstag lag sie mit 1486,7 nur wenig höher. (bac)