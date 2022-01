Corona: So entwickeln sich Zahlen in Aichach-Friedberg zum Jahreswechsel

Im Landkreis Aichach-Friedberg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag laut Robert-Koch-Institut bei 167,4. Doch dieser Wert ist möglicherweise falsch.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg lag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Sonntag bei 167,4. Doch dieser Wert dürfte mit Vorsicht zu genießen sein. Zum einen weist das RKI selbst auf seiner Internetseite seit Tagen darauf hin, dass die Werte über die Weihnachtsfeiertage und zum Jahreswechsel aufgrund geringerer Test- und Meldeaktivitäten unvollständig sein können. Zum anderen wurden dem RKI am Sonntag dessen Internetseite zufolge keinerlei neue Infektionsfälle aus dem Landkreis Aichach-Friedberg gemeldet. Somit dürften die Zahlen vom Sonntag nicht das tatsächliche Bild widerspiegeln.

An den Tagen zuvor war die Sieben-Tage-Inzidenz im Wittelsbacher Land jeweils leicht angestiegen. Am Donnerstag hatte das RKI einen Wert von 168,9 gemeldet. An Silvester am Freitag betrug er laut RKI 178,5, am Neujahrstag am Samstag 182,9.

Neujahrstag: 14 positiv getestete Patienten im Aichacher Krankenhaus

Das Landratsamt Aichach-Friedberg berichtete am Neujahrstag auf seiner Internetseite von 14 positiv getesteten Patientinnen und Patienten, die im Aichacher Krankenhaus stationär behandelt wurden - davon fünf auf der Intensivstation und beatmet. In Friedberg gab es am Neujahrstag keine positiv getesteten Patienten. In beiden Krankenhäusern gab es keine Verdachtsfälle.

Ebenfalls am Neujahrstag meldete das Landratsamt, dass in den sieben Tagen zuvor im Landkreis 5513 Menschen gegen Covid-19 geimpft wurden. Insgesamt seien im Wittelsbacher Land bis zum 30. Dezember fast 211.000 Impfungen verabreicht worden, davon knapp 128.000 in den Impfzentren beziehungsweise durch deren mobile Teams. In den Arztpraxen seien bis 29. Dezember knapp über 83.000 Impfungen verabreicht worden.

Von den insgesamt knapp 211.000 verabreichten Impfungen waren dem Landratsamt zufolge fast 44.000 Auffrischungsimpfungen, knapp 84.000 "Abschlussimpfungen" (Zweitimpfungen plus Impfungen mit Johnson & Johnson), gut 83.000 Erstimpfungen und 141 Kinderimpfungen. Nicht in der Statistik enthalten sind Impfungen von Landkreisbürgern, die außerhalb des Landkreises - etwa von Betriebsärzten - verabreicht wurden.