Aichach-Friedberg

vor 17 Min.

Corona: Über 15.000 Menschen in Aichach-Friedberg bislang angesteckt

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg überschritt am Mittwoch offiziell die 1000er-Marke. In Wirklichkeit dürfte sie schon länger höher als 1000 gelegen haben.

Plus Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich im Wittelsbacher Land über 15.000 Menschen infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch auf einem neuen Höchstwert.

15.019 Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg sind seit Beginn der Corona-Pandemie positiv getestet worden. 1721 davon allein in den vergangenen sieben Tagen. Das teilte das Landratsamt Aichach-Friedberg am Mittwoch mit. Die Zahl der an oder mit Covid Verstorbenen bleibt bei 130. Der Wert der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen steigt jedoch weiterhin an.

