Corona: Weniger Impfungen im Kreis Aichach-Friedberg

Etwas mehr als 1200 Menschen ließen sich in der vergangenen Woche im Landkreis Aichach-Friedberg gegen Covid-19 impfen. Das sind nochmal weniger als in der Vorwoche.

Die Zahl der Menschen, die sich gegen Covid-19 impfen lassen, sinkt im Landkreis Aichach-Friedberg weiter. In den vergangenen sieben Tagen haben sich im Landkreis 1221 Personen impfen lassen, teilt das Landratsamt Aichach-Friedberg mit. Das sind nochmal deutlich weniger als in der Vorwoche, als es 1909 Personen waren.

Insgesamt gab es im Landkreis Aichach-Friedberg bisher 238.986 Impfungen. Davon nahmen die Impfzentren in Dasing und Kissing oder deren mobile Teams 140.467 vor, ein Plus von 581, und die Arztpraxen im Landkreis 98.519, ein Plus von 640. Nicht in der Statistik enthalten sind Impfungen von Landkreisbürgern, die außerhalb des Landkreises, zum Beispiel von Betriebsärzten, vorgenommen wurden.

Die Zahl der Menschen, die die Erstimpfung erhalten haben, ist demnach um 50 Personen auf 85.729 gestiegen. Bei den Zweitimpfungen inklusive der Johnson & Johnson-Impfungen sind es mit insgesamt 89.074 nun 426 mehr. 644 Menschen wurden zum dritten Mal geimpft. Insgesamt 63.947 Personen gelten also als geboostert. 101 haben die vierte Impfung bekommen, insgesamt 236 Personen).

Erste Impfungen mit Novavax ab Donnerstag

Ob die Zahl der Impfungen durch den neuen Totimpfstoff von Novavax steigt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Die ersten Impfungen damit werden ab Donnerstag, 3. März, in den beiden Impfzentren im Landkreis möglich sein. Im Lauf des Mittwochs soll der Impfstoff dort angeliefert werden. Der Impfstoff von Novavax wird in beiden Impfzentren an allen Öffnungstagen verimpft, zunächst allerdings nur an Beschäftigte von Kliniken, Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen, die der Impfpflicht unterliegen. Diese können über das Impfportal www.impfzentren.bayern Termine vereinbaren, aber auch ohne Termin kommen.

Der Umfang der Lieferung pro Landkreis richtet sich nach dem Bevölkerungsanteil. Das Landratsamt rechnet in der ersten Lieferung mit rund 2300 Impfdosen. Die Hälfte steht für Erstimpfungen zur Verfügung, die restlichen Dosen werden für die Zweitimpfungen aufbewahrt, die frühestens drei Wochen nach der Erstimpfung möglich sind.

Impfaktionen in Aichach und in Friedberg

In Zusammenarbeit mit dem Caritas-Kreisverband bietet das Landratsamt mit den mobilen Vitolus-Impfteams zwei "Vor-Ort-Aktionen" für alle ab zwölf Jahren an, für die keine Anmeldung notwendig ist:

in Friedberg am Freitag, 4. März, von 14 bis 18 Uhr im Bahnhofsgebäude ( Bahnhofstraße 28);

am Freitag, 4. März, von 14 bis 18 Uhr im Bahnhofsgebäude ( 28); in Aichach am Mittwoch, 9. März, von 11 bis 16 Uhr im Sozialkaufhaus ( Bahnhofstraße 28) (nur in Aichach ) mit Dolmetschern für Russisch, Ungarisch, Italienisch und Englisch.

Möglich sind Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen. Zum Einsatz kommen die Impfstoffe von Biontech und Moderna. Bei allen, die noch nicht mindestens 16 Jahre alt sind, muss mindestens ein Sorgeberechtiger dabei sein. Mitzubringen sind der Personalausweis und – wenn vorhanden – Impfpass. Bei einer Zweit- und Auffrischungsimpfung ist ein Nachweis über die vorangegangenen Impfungen unbedingt erforderlich. Um die Abläufe vor Ort zu beschleunigen, wird im Vorfeld um Registrierung auf www.impfzentren.bayern gebeten, ohne einen Impftermin zu vereinbaren.

Familienimpftage in beiden Impfzentren

Familienimpftage finden an diesem Wochenende - Samstag, 26. Februar, und Sonntag, 27. Februar, in beiden Impfzentren - jeweils von 10 bis 17 Uhr statt. Möglich sind Erstimpfungen von Kindern von fünf bis elf Jahren ohne vorherige Terminvereinbarung, Zweitimpfungen der Familienimpftage am 15. und 16. Januar zu derselben Uhrzeit wie die Erstimpfung. Kinder, die ihre Erstimpfung woanders, zum Beispiel beim Kinderarzt bekommen haben, können ebenfalls ihre Zweitimpfung erhalten, sofern die Erstimpfung mindestens drei Wochen her ist. Auch alle Personen ab zwölf Jahren können mit und ohne Termin an den Familienimpftagen eine Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfung bekommen.

Der nächste Familienimpftag findet am Samstag, 5. März, von 10 bis 17 Uhr im Impfzentrum Kissing statt. Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren können eine Erst- und Zweitimpfung mit dem Kinderimpfstoff von Biontech erhalten. Künftig finden Familienimpftage immer am letzten Samstag im Monat ausschließlich im Impfzentrum Dasing statt. Nächster Termin ist dann Samstag, 26. März.

Öffnungszeiten der Impfzentren ändern sich

Weil die Nachfrage in den Impfzentren nachlässt, werden die Öffnungszeiten der Impfzentren angepasst, so das Landratsamt. Beide Impfzentren haben in der Woche von Montag, 28. Februar, bis Sonntag, 6. März, zu folgenden Zeiten geöffnet:

Montag bis Donnerstag, 10 – 17 Uhr

Freitag, 12 – 19 Uhr

Samstag, 10 – 17 Uhr.

Ab dem 7. März ist am Montag geschlossen. Geöffnet ist dann

Dienstag bis Donnerstag, 10 – 17 Uhr

Freitag, 12 – 19 Uhr

Samstag, 10 – 17 Uhr.

Impfungen sind für alle ab zwölf Jahren ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Sind die Impfpatienten noch keine 16 Jahre alt, muss mindestens ein Sorgeberechtigter dabei sein. Um die Abläufe vor Ort zu beschleunigen, wird um vorherige Registrierung auf www.impfzentren.bayern gebeten, ohne einen Impftermin zu vereinbaren.

Gesundheitsamt hat Rückstand aufgearbeitet

Währenddessen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis weiter gestiegen. Lag sie am Donnerstag noch bei 2247,0 so meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen 2.313,7 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner. Wie das Landratsamt meldet, hat das Gesundheitsamt am Donnerstag den Rückstand bei den als positiv getestet Gemeldeten abzuarbeiten. Der Wert des RKI stimmt seit Freitag wieder mit der tatsächlichen Situation überein, so das Landratsamt.

Positiv getestet wurden laut Landratsamt in den vergangenen sieben Tagen 3039 Menschen im Landkreis. Insgesamt sind es seit März 2020 nun 27.832 Personen. Die Zahl der mit oder an Covid-19 Verstorbenen liegt unverändert bei 153. Von Corona-Ausbrüchen sind - Stand Freitagmittag - unverändert das Krankenhaus Aichach, sechs Pflegeeinrichtungen und eine Asylbewerberunterkunft betroffen.

Gestiegen ist die Zahl der positiv getesteten Patienten und Patientinnen in den Kliniken an der Paar. Waren es am Donnerstag noch 13, so waren es am Freitagmorgen 17. Zwei von ihnen wurden auf der Intensivstation behandelt. Außerdem gab es zwei Verdachtsfälle.