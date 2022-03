Aichach-Friedberg

Corona: Zahl der Todesfälle im Landkreis Aichach-Friedberg steigt auf 155

Im Landkreis Aichach-Friedberg ist ein weiterer Mensch mit oder an Corona gestorben. Die Inzidenz stieg am Montag wieder leicht an.

Plus In den vergangenen zwei Jahren sind im Landkreis Aichach-Friedberg 155 Menschen an oder mit Corona gestorben. Im Krankenhaus werden elf Patienten behandelt.

Von Evelin Grauer

Drei Pflegeeinrichtungen und eine Asylbewerberunterkunft sind im Landkreis Aichach-Friedberg derzeit von Corona-Ausbrüchen betroffen. Das teilte das Landratsamt am Montagnachmittag mit. Nähere Informationen zu den Einrichtungen gab es nicht. Die Zahl der Todesopfer, die mit oder an Corona gestorben sind, hat sich am Montag um eine Person erhöht. Damit sind in den vergangenen zwei Jahren 155 Menschen im Wittelsbacher Land an oder mit Covid-19 gestorben. Laut Landratsamt steht der aktuelle Todesfall nicht im Zusammenhang mit einem der Ausbrüche.

