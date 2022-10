Aichach-Friedberg

vor 50 Min.

Corona-Zahlen in Aichach-Friedberg steigen – keine Besserung in Sicht

Plus Das Gesundheitsamt Aichach-Friedberg geht von einer sehr hohen Dunkelziffer bei den Corona-Zahlen aus, sieht derzeit aber vor allem mildere Verläufe.

Von Marina Wagenpfeil Artikel anhören Shape

Noch während das Oktoberfest in München lief, sind die Corona-Infektionszahlen in der ganzen Region rapide angestiegen. Zum Wiesn-Auftakt lag die Inzidenz in der Stadt München bei 219,3 – bis zum letzten Tag, 3. Oktober, ist sie auf 898,6 gestiegen. Auch im Umland gehen die Fallzahlen steil nach oben. Der Landkreis Fürstenfeldbruck etwa lag am 5. Oktober mit seiner Sieben-Tage-Inzidenz bereits weit über 1000 – deutschlandweit die höchste Inzidenz. Im Landkreis Aichach-Friedberg lag der Wert am Dienstag laut Robert-Koch-Institut (RKI) mit 743,7 noch deutlich darunter. Doch auch hier liegen die Infektionszahlen bereits deutlich über dem deutschen Durchschnitt – und die Tendenz ist steigend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen