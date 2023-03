CSU nominiert Losinger und Landrat Metzger als Listenkandidaten

Landratsvize Manfred Losinger und Landrat Klaus Metzger treten bei der Landtags- und Bezirkstagswahl auf den Listen ihrer Partei an.

Der erweiterte Kreisvorstand der CSU Aichach-Friedberg hat die Listenkandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl im Oktober bestimmt. Das Gremium beschloss laut einer Mitteilung einstimmig, Landrats-Stellvertreter Manfred Losinger als Listenkandidat für den Landtag und Landrat Klaus Metzger als Listenkandidat für den Bezirkstag vorzuschlagen. Die offizielle Nominierung der beiden CSU-Politiker soll am 25. März bei der Bezirksversammlung der CSU-Schwaben erfolgen.

Tomaschko und Zinnecker: Direktkandidaten im Stimmkreis Aichach-Friedberg

Im Herbst hat die CSU ihre Direktkandidaten für den Stimmkreis Aichach-Friedberg deckungsgleich mit dem Landkreis nominiert: Abgeordneter Peter Tomaschko aus Merching für den Landtag und Bezirksrat Tomas Zinnecker aus Aindling für den schwäbischen Bezirkstag. Der CSU-Kreisvorsitzende Tomaschko lobt das Landrats-Duo: "Manfred Losinger und Klaus Metzger haben in der Vergangenheit bereits gezeigt, dass sie hierfür bestens geeignet sind. Diese Erfahrung ist in diesen schwierigen Zeiten Gold wert.“

Metzger und Losinger stehen seit 2014 an der Spitze des Landkreises

Losinger ist seit 2014 stellvertretender Landrat und seit 1990 Kreisrat im Wittelsbacher Land, Stadtrat in Friedberg und Vorsitzender des CSU-Stadtverbandes Friedberg. Bereits 2018 und 2013 trat der pensionierte Polizist, Landwirt und Gastwirt, Manfred Losinger, als Listenkandidat für den Landtag an. Vor zehn Jahren scheiterte er ganz knapp. Metzger wurde 2014 zum Landrat gewählt und 2020 für weitere sechs Jahre bestätigt. Im Bezirkstag möchte er laut Mitteilung seine Erfahrungen als Landrat gerne einbringen. „Ich denke, dass sich diese beiden Ämter bestens miteinander verbinden lassen. Der Bezirk Schwaben und der Landkreis Aichach-Friedberg arbeiten in vielen Bereichen, allen voran im Sozialen, sehr eng zusammen."