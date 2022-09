CSU nominiert Tomaschko mit 95 Prozent als Landtagskandidaten

Plus Kurz vor seinem 49. Geburtstag wird der Landtagsabgeordnete im Aichacher Ortsteil Untergriesbach erneut zum Direktkandidaten im Landkreis gewählt.

Die CSU im Landkreis Aichach-Friedberg geht auch im Jahr 2023 mit Peter Tomaschko als Direktkandidat für einen Platz im Bayerischen Landtag ins Rennen. Das war eigentlich schon vor der offiziellen Nominierung am Freitagabend im Wagner-Saal im Aichacher Ortsteil Untergriesbach klar. Offen war nur die Frage, wie viele Kreisvertreterinnen und -vertreter dem Merchinger Politiker, der auch Kreisvorsitzender und Fraktionschef im Kreistag ist, die Stimme geben würden.