Dach im Sozialkaufhaus Aichach ist undicht, Friedberger Tafel sucht neue Bleibe

Dem Caritasverband Aichach-Friedberg stehen zwei wichtige Projekte ins Haus: Das Dach über dem Sozialkaufhaus und den Beratungsdiensten an der Bahnhofstraße in Aichach ist undicht und muss repariert werden. Zudem sucht die Tafel in Friedberg, die ebenfalls vom Caritasverband betrieben wird, dringend nach einem neuen Standort. Beides ist für den Verband mit erheblichen Kosten verbunden.

