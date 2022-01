Aichach-Friedberg/Dachau

vor 34 Min.

"Zamgricht" bringt junge Leute in Dirndl und Lederhose zum Tanzen

Das Motto "Zamghockt und aufgspuit" galt im Sommer auch im Hof beim Kapplerbräu in Altomünster im Landkreis Dachau.

Plus Für Tanz, Musik, Tracht und die Jugend im Wittelsbacher und Dachauer Land macht sich der neue Verein "Zamgricht" stark. Vieles funktioniert trotz Corona.

Von Stefanie Brand

Als Josef Höckmayr und seine Freunde aus dem Wittelsbacher und Dachauer Land noch zum Feiern gehen konnten, wie sie wollten, zog es sie häufig weiter in den Süden Bayerns. Der Grund dafür lieferte gleichzeitig den Anstoß, einen neuen Verein zu gründen. Sein Name: "Zamgricht". Höckmayr gerät regelrecht ins Schwärmen: Im Süden Bayerns gebe es viele junge Leute, die – gekleidet in Dirndl und Lederhose – zur Musik bayerischer Gruppen feiern und "sich sogar gegenseitig zum Tanz auffordern". Dieses Paket aus Tradition und Lebensgefühl möchte "Zamgricht" auch ins Dachauer und Wittelsbacher Land bringen.

