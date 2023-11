Aichach-Friedberg

vor 49 Min.

Damit die Menschen im Landkreis nicht einsam sind

In Aichach soll ein Ratschbankerl installiert werden. Das Ziel: Menschen sollen zwanglos ins Gespräch miteinander kommen. Das ist eine Aktion, um Einsamkeit von Menschen entgegenzuwirken.

Artikel anhören Shape

Gesundheitsregion plus Aichach-Friedberg macht die Einsamkeit zum Thema. Geplant ist ein Ratschbankerl in Aichach. Am Donnerstag gibt es eine eigene Veranstaltung.

Gegen die Einsamkeit von Menschen engagiert sich die Projektgruppe der Gesundheitsregion plus im Landkreis Aichach-Friedberg. Ein Anfang wurde beim jüngsten Jahrmarkt in Aichach gemacht. Geplant ist außerdem ein Ratschbankerl und am Donnerstag, 9. November, findet eine Podiumsdiskussion zum Thema Einsamkeit statt. Beim Simon- und Judäimarkt Ende Oktober in Aichach waren Yvonne Laves vom Bayerischen Roten Kreuz Aichach-Friedberg, Kristina Kolb-Djoka von der Arbeiterwohlfahrt Aichach, Reinhold Eigner von der AOK Geschäftsstelle Aichach und Christina Hüßner vom Landratsamt (Geschäftsstellenleitung Gesundheitsregion) vor Ort, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. „Wir möchten, dass die Gesellschaft wieder lernt, aufeinander zu schauen. (...) Denn keiner will freiwillig einsam sein“ erklärt Yvonne Laves. Menschen geben nicht gerne zu, einsam zu sein. Die Organisatoren sprechen in einer Pressemitteilung davon, dass Einsamkeit in unserer Gesellschaft beinahe stigmatisiert sei. Soziale Beziehungen aufzubauen und zu halten, könne aber erlernt werden. Reinhold Eigner erklärt: „Es gibt bereits sehr viele Möglichkeiten bei uns, wie man aus der Einsamkeit entkommen kann. Beispielsweise den Mut zu haben, etwas Neues auszuprobieren, oder die Digitalisierung zu nutzen. Auch können alte Kontakte erneuert und nachbarschaftliche Beziehungen gepflegt werden. Man muss nur das Passende für sich finden.“ Welche Wege führen aus der Einsamkeit? Passend könnte etwa ein Ratschbankerl sein. Ein solches soll noch in diesem Jahr in Aichach platziert werden. Das Bankerl ist dazu gedacht, "um miteinander ins Gespräch zu kommen“, berichtet Christina Hüßner. Einsamkeit steht außerdem im Mittelpunkt eines kostenfreien Fachvortrags mit Podiumsdiskussion am Donnerstag, 9. November, um 18 Uhr im Kreisgut Aichach (Am Plattenberg 12). Johannes Brettner (Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit) stellt aktuelle Daten zum Thema vor. Anschließend diskutieren Doris Stegmair (Diplom-Psychologin aus Aichach), Renate Schubert (Koordinatorin Haus der Senioren), Rabia Kökten (Integrationslotsin im Landkreis), Martina Moritz (Schulsozialarbeiterin der Wittelsbacher Realschule Aichach) und Christine Neukäufer (Leitende Koordinatorin St. Afra Hospiz) über die Herausforderungen und Möglichkeiten, die sich in ihrer alltäglichen Arbeit bei diesem Thema ergeben. Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die bei ihrer Arbeit oder im Privaten tagtäglich in Kontakt mit anderen Menschen sind. "Wir möchten Erfahrungen und Lösungsmöglichkeiten austauschen und geben Raum fürs anschließende Netzwerken", sagt Hüßner.

Themen folgen