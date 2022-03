Damit Flüchtlinge aus der Ukraine ein Dach über dem Kopf haben

Unterkünfte, ehrenamtliche Hilfen, Sprechstunden mit Dolmetscher: Das Landratsamt Aichach-Friedberg erweitert das Angebot für Menschen aus der Ukraine.

Einige Menschen aus der Ukraine sind bereits im Wittelsbacher Land angekommen. Der Landkreis Aichach-Friedberg bereitet sich darauf vor, dass eine größere Anzahl noch folgen wird. Am Mittwoch wurden nun von der Bayerischen Staatsregierung die Weichen dafür gestellt, den Flüchtenden möglichst unkompliziert ein Dach über dem Kopf zu bieten. Im Landratsamt ist das mit Erleichterung aufgenommen worden und führt zu den nächsten Schritten bei der Vorbereitung.

Landrat Klaus Metzger sagt vorab: „Die Hilfsbereitschaft der Menschen im Wittelsbacher Land ist unglaublich und erfüllt mich mit allergrößter Freude. Mit den ersten grundständigen Informationen aus München ist der Landkreis nun in der Lage, den Menschen koordiniert und zielgerichtet zu helfen, die aufgrund der sinnlosen, verabscheuungswürdigen Zerstörung ihrer Heimat hier Schutz suchen. Insbesondere können wir nun offensiv in die Akquise von Unterkünften gehen.“

22 Menschen in privat angebotenen Unterkünften

In die privat angebotenen Unterkünfte konnten bislang 22 Personen vermittelt werden. Wie viele Menschen aus der Ukraine sich insgesamt im Landkreis aufhalten ist noch nicht bekannt, weil viele bei Verwandten und Bekannten untergebracht sind. Auch freie Kapazitäten in den schon bestehenden Asylunterkünften werden für Flüchtende aus der Ukraine bereitgestellt, so das Landratsamt. Am Mittwoch wurden bereits vier Personen - zwei Mütter mit jeweils einem Kind - in einer Asylunterkunft aufgenommen, drei weitere kommen am Donnerstag hinzu.

Daneben bereitet der Landkreis auch Neuanmietungen von Unterkünften vor. Unabhängig davon erfolgt derzeit auch eine verstärkte Zuweisung aus den Anker-Einrichtungen, so das Landratsamt. Nächste Woche werden dem Landkreis demnach 20 Personen zugewiesen.

Landkreis vermittelt ehrenamtliche Hilfen für Menschen aus der Ukraine

Die Ukrainerinnen und Ukrainer, die im Landkreis ankommen, sollen bestmöglich unterstützt werden. Beispielsweise richtet das Landratsamt hierzu eine Plattform für ehrenamtliche Hilfen ein – Tätigkeiten wie Dolmetschen, Begleitung zum Arzt, Behördengänge und Ähnliches. Ansprechpartnerin ist Christine Harlacher bei der Freiwilligenagentur, Telefon 08251/92-4889.

Angeboten wird zudem eine Sprechstunde im Landratsamt mit Dolmetscher, damit sich Menschen aus der Ukraine registrieren und beraten lassen können. Erster Termin ist am Montag, 7. März, von 14 bis 16 Uhr, im Landratsamt. Die Flüchtlings- und Migrationsberatung im Landkreis ist dort mit eingebunden und steht den Menschen ebenfalls mit Beratungsangeboten zur Verfügung.

Menschen aus der Ukraine sollen sich melden

Weiterhin gilt der Aufruf, dass sich all diejenigen, die

im Landkreis Menschen aus der Ukraine privat aufnehmen möchten,

Menschen aus der privat aufnehmen möchten, ukrainische Staatsangehörige sind und sich im Landkreis aufhalten,

aufhalten, geflüchtet im Landkreis angekommen sind und noch keine Unterkunft in Aussicht haben,

beim Landratsamt melden, entweder per E-Mail an ukraine@lra-aic-fdb.de oder unter Telefon 08251/92 4817.