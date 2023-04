Aichach-Friedberg

Das Palliativteam im Landkreis ermöglicht ein würdevolles Sterben zuhause

In den letzten Lebenswochen unterstützt das Palliativteam Wittelsbacher Land schwerst kranke Menschen.

Plus Seit zehn Jahren betreut das Palliativteam Wittelsbacher Land unheilbar kranke Menschen bis zu ihrem Tod. Was Angehörige von Patienten über diese Arbeit sagen.

Von Claudia Bammer

Am Ende konnte seine Frau einfach einschlafen. Friedlich, ohne Todeskampf. Daheim. "Das war mir wichtig", sagt Hannes P. (Name von der Redaktion geändert), der in einem Dorf im nördlichen Teil des Wittelsbacher Land lebt. Die Wochen vor ihrem Tod waren für ihn ein Extrem nach dem anderen. Der Gesundheitszustand seiner Frau verschlechterte sich rapide. Dennoch konnte sie zu Hause bleiben. "Ich hätte das mit Sicherheit nicht allein leisten können", sagt der 56-Jährige. "Und die Alternative hätte mir nicht gefallen." Die Alternative – das wäre ein Hospiz gewesen oder das Krankenhaus. Dass das seiner Frau und auch ihm erspart blieb, verdanken sie dem Palliativteam Wittelsbacher Land. Seit zehn Jahren betreut es schwerst kranke Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg, damit sie würdevoll und mit möglichst wenig Schmerzen und Beschwerden zu Hause sterben können.

Der Fachbegriff für das, was das Palliativteam Wittelsbacher Land tut, lautet spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV). Sie umfasst ärztliche und pflegerische Leistungen, um Schmerzen und Symptome zu lindern. Damit das bestmöglich funktioniert, arbeiten Menschen unterschiedlicher Berufsgruppen eng zusammen. Zum Team gehören sechs Ärztinnen und Ärzte mit der Zusatzbezeichnung Palliativmedizin, sechs speziell weitergebildete Pflegekräfte (Palliative-Care-Fachkräfte), eine Logopädin, eine Physiotherapeutin, eine Pharmazeutin und eine medizinische Fachangestellte als Verwaltungskraft. Die meisten Pflegekräfte haben eine Zusatzausbildung als Schmerzexpertinnen.

