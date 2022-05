Darum heulten heute im Landkreis Aichach-Friedberg die Sirenen

Beim bayernweiten Probealarm heulten am Donnerstag zwischen 11 und 11.15 Uhr überall die Sirenen. Viele sind das in Aichach-Friedberg aber nicht.

Es war kurz nach dem Beginn des Kriegs in der Ukraine, als in ganz Bayern eigentlich die Katastrophenschutz-Sirenen getestet werden sollten. Doch an jenem 10. März gab es in vielen Kommunen Bedenken, dass die Sirenen eher für Verunsicherung sorgen könnten, als ein Gefühl der Sicherheit geben könnten. Der Katastrophenschutztest der Sirenen wurde deshalb in ganz Bayern am heutigen Donnerstag, 12. Mai, nachgeholt - auch im Landkreis Aichach-Friedberg.

Probealarm in Aichach-Friedberg: Eine Sirene ist dabei

Ab 11 Uhr heulten heute die Sirenen. "Das ist nur ein Probealarm und kein Grund zur Sorge", teilte das Landratsamt Aichach-Friedberg mit. "Um bei Gefahrenlagen richtig reagieren zu können, sind Übungen wichtig." Der Probealarm diente dazu, die Funktionsfähigkeit des Sirenen-Warnsystems zu überprüfen. Die Bevölkerung wurde von Funk und Fernsehen informiert, dass es sich um einen Probealarm gehandelt habe und keine Gefahr bestehe.

Viel zu hören gab es im Landkreis Aichach-Friedberg aber nicht. Denn es nahm nur eine Sirene, die "Tenneco"-Sirene (früher Federal-Mogul) in Friedberg, am Test teil. Mehr fest installierten Sirenen, die über einen Warnton für die Bevölkerung verfügen, gibt es im Landkreis nicht. Zwar existieren noch in vielen Orten Feuerwehrsirenen; die aber sind ausschließlich zur Alarmierung der Aktiven gedacht, wenn sie zu einem Brand oder Unfall ausrücken müssen. Der Landkreis greift im Notfall auf mobile Sirenen, so genannte Mobelas, zurück. (inaw)