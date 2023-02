Aichach-Friedberg

vor 46 Min.

Darum wurden die Ermittlungen zum Corona-Ausbruch in der Klinik eingestellt

Plus Nach dem Corona-Ausbruch 2020/21 am Friedberger Krankenhaus stellt die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen ein. Wie sie das begründet und wie es zu den Ermittlungen kam.

Von Nicole Simüller Artikel anhören Shape

Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat ihre Ermittlungen nach dem Corona-Ausbruch zum Jahreswechsel 2020/2021 am Friedberger Krankenhaus eingestellt. Das teilte Pressesprecher Dr. Andreas Dobler am Mittwoch mit. Mehrere Angehörige hatten nach Todesfällen Anzeige erstattet und so die Ermittlungen ins Rollen gebracht. Dobler begründete auf Nachfrage unserer Redaktion die Einstellung der Ermittlungen.

