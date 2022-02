Das Corona-Impftempo in Aichach-Friedberg sinkt weiter

Knapp 2000 Menschen haben sich im Landkreis in der vergangenen Woche gegen Corona impfen lassen. Der Novavax-Impfstoff lässt dagegen noch auf sich warten.

Die Hoffnungen, die in den Corona-Impfstoff von Novavax gesetzt werden, sind groß: Vielleicht kann er Skeptiker der mRNA-Impfstoffe wie Biontech und Moderna von einer Impfung überzeugen. Das wird sich allerdings erst in einigen Wochen zeigen. Denn der Impfstoff wird nach derzeitigen Plänen erst Ende Februar ausgeliefert und soll laut bayerischem Gesundheitsministerium in der ersten Märzwoche zum ersten Mal zum Einsatz kommen. Novavax soll zunächst priorisiert an Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich ausgegeben werden. Ob sich damit das Impftempo im Landkreis Aichach-Friedberg wieder erhöhen wird, bleibt abzuwarten. In der vergangenen Woche sind die Zahlen erneut stark gesunken.

Lediglich 1909 Personen wurden in der vergangenen Woche in den Impfzentren des Landkreises, durch mobile Teams und in den Arztpraxen gegen Corona geimpft. Das sind nochmal deutlich weniger als in der Vorwoche. Nur 108 Erst- und 353 Zweitimpfungen sind hinzugekommen. Den größten Anteil machen weiterhin die Drittimpfungen aus (1429). Zum ersten Mal wurden außerdem eine zweite Auffrischungsdosis verimpft. 19 Personen haben damit inzwischen die vierte Corona-Impfung erhalten. Insgesamt wurden im Landkreis Aichach-Friedberg bisher 236.056 Impfungen durchgeführt.

Das Impfangebot wird inzwischen wieder deutlich über die Impfzentren und Arztpraxen hinaus erweitert. In mehrere Gemeinden gab es bereits mobile Impfaktionen. In der kommenden Woche am Donnerstag, 17. Februar, ist eine weitere in Baar geplant. Von 13 bis 18 Uhr steht das mobile Impfteam im Feuerwehrhaus (Postweg 3) für Impfungen ohne Termin bereit. In Sielenbach ist eine solche Aktion für Montag, 21. Februar, von 14 bis 16:30 Uhr am Rathaus geplant.

Familienimpftage in Dasing und Kissing am 13., 19. und 20. Februar

Auch in den Impfzentren in Dasing und Kissing ist eine Impfung ohne vorherige Terminvereinbarung weiterhin möglich. Geöffnet ist das Impfzentrum in der kommenden Woche Montag bis Mittwoch von 10 bis 17 Uhr, Donnerstag und Freitag von 12 bis 19 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Dabei können sich alle Personen ab 12 Jahren mit Biontech oder Moderna impfen lassen.

Für Kinder zwischen fünf und elf Jahren gibt es erneut die Möglichkeit, sich bei einem Familienimpftag impfen zu lassen. Am Sonntag, 13. Februar, ist der nächste Aktionstag in beiden Impfzentren geplant. Geöffnet ist jeweils von 10 bis 17 Uhr. Außerdem können sich Kinder auch am darauffolgenden Wochenende, 19. und 20. Februar, in Begleitung eines Sorgeberechtigten gegen Corona impfen lassen. Egal ob eine Impfung mit oder ohne Termin, empfiehlt das Landratsamt vorab aber eine Registrierung auf www.impfzentren.bayern ohne Terminvereinbarung.