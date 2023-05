Das ist am Heimat-Erlebnistag am Sonntag in der Region geboten

Im Wittelsbacher Land finden zu dem bayernweiten Aktionstag mehrere Führungen in Aichach sowie je eine Veranstaltung in Pöttmes und Schiltberg statt.

Regionale Aktionen, Führungen und Vorträge zu Heimatthemen gibt es am Sonntag in ganz Bayern zu erleben. Ehrenamtliche, vor allem Heimatpfleger, Geschichtsvereine und Heimatmuseen bieten verschiedene Veranstaltungen an. Die Themen sind dabei vielfältig: Ortsgeschichte, Traditionen, Ehrenamt und Vereinsleben stehen auf dem Programm. Anlass ist der "Heimat.Erlebnistag", den das Heimatministerium gemeinsam mit dem Bayerischen Landesverein für Heimatpflege e.V. und den Bezirken erstmals ausrichtet.

Im Wittelsbacher Land gibt es mehrere Führungen in und um Aichach sowie je eine Veranstaltung in Pöttmes und in Schiltberg. So bietet Kreisheimatpfleger Michael Schmidberger zwei Führungen in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena in Schiltberg (Obere Ortsstr. 3), um 10.15 und 14 Uhr an. Der Barockbau begeht dieses Jahr sein 250. Weihejubiläum. Erklärt werden die Baugeschichte und kunsthistorische Ausstattung der Pfarrkirche seit dem Mittelalter. Weitere Themen sind Pfarrhof und Gottesacker.

In Aichach gibt es mehrere Führungen

Auf dem Gelände des Kaschnbaurhauses in Pöttmes (Marktstr. 18) zeigt der Förderverein Heimatmuseum Pöttmes e.V. von 11 bis 15 Uhr "Einblicke in die Handwerkskunst unserer Heimat". Dargestellt werden Webkunst, traditionelle Herstellung von Butter, Holzdrechselei, Volkstänze der Kindergruppe des Heimat- und Volkstrachtenvereins Pöttmes und einiges mehr.

Die Stadt Aichach bietet Führungen durch die Museen der Stadt, über den Burgplatz Oberwittelsbach, eine Wanderung auf dem Geschichtspfad sowie eine Familienführung mit dem Nachtwächter an. Alle Veranstaltungen werden unter https://www.heimat.bayern/heimaterlebnistag/ gesammelt. (AZ)