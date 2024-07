Das ist beim Nachhaltigkeitstag im Landkreis Aichach-Friedberg geboten

„Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Schlagwort, sondern eine Verpflichtung, die wir alle gemeinsam tragen.“ Diese Worte von Landrat Klaus Metzger (CSU) aus dem Vorwort des Veranstaltungs-Flyers machen deutlich, wieso es den Nachhaltigkeitstag am Freitag, 12. Juli, im Kreisgut Aichach gibt. Die breit gefächerten Maßnahmen und Projekte im Landkreis Aichach-Friedberg, die schon heute umgesetzt werden, sollen auch für die Bürgerinnen und Bürger gebündelt sichtbar gemacht werden. Die Botschaft des Tages: „Wir können alle aktiv werden und nachhaltiges Handeln macht sogar Spaß“, sagt Nachhaltigkeitsmanagerin Lisa Artmaier. So sieht das Programm aus.

Bereits am Vormittag um 9 Uhr startet der inoffizielle Teil mit einer Baumpflege-Aktion für Schulklassen, bei der Plastikhülsen von Bäumen entfernt werden. Diese Hülsen seien ein Schutz für junge Bäume vor Tierbissen und könnten Artmaier zufolge nach vorsichtiger Entfernung sogar wiederverwendet werden. Parallel dazu wird um 10 Uhr für Vorschulgruppen und Schulklassen das Theaterstück „Kleine Elfe in Gefahr“ aufgeführt. Das Stück thematisiert Abfallvermeidung, -trennung und „wilden Müll“. Es soll spielerisch zum Nachdenken über die Wegwerfmentalität anregen.

Der Markt der Möglichkeiten macht das Thema Nachhaltigkeit erfahrbar

Der offizielle Teil beginnt um 14 Uhr mit einer Rede von Landrat Klaus Metzger. Zur gleichen Uhrzeit öffnet der „Markt der Möglichkeiten“ mit verschiedenen Stationen zu Themen wie Klima, Natur, Umwelt und vielen mehr. „Das Programm ist so gestaltet, dass wir auch Familien damit ansprechen“, sagt Artmaier. Für Erwachsene gibt es Informationsstände und für die Kinder Mitmachaktionen. Die Menschen sollen sich miteinander vernetzen. „Nachhaltigkeit ist nicht nur Umweltbildung, sondern hat auch eine soziale Komponente“, ergänzt Eva Rösch vom Bildungsbüro.

An den verschiedenen Ständen sollen die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN) gerade für Kinder einfacher zugänglich gemacht werden. Corinna Luna Winter vom Bildungsbüro Aichach Friedberg sagt: „Diese Ziele heißen auch ‚To-dos‘, aus dem Englischen, oder aber vom Deutschen ‚tu du’s‘ – im Sinne von ‚mach du es‘.“ So sollen bereits die Kinder auf das Thema aufmerksam gemacht und zum Handeln angeregt werden. Zudem wird es ein Quiz zu den Nachhaltigkeitszielen mit anschließender Siegerehrung geben.

Nachhaltigkeitstag: Besucherinnen und Besucher sollen selbst aktiv werden

Auf dem Markt der Möglichkeiten sind alle Besucherinnen und Besucher dazu eingeladen, selbst aktiv zu werden. Mit dabei ist unter anderem die Augsburger Upcycling-Künstlerin „Augschburger Puppe“, bei der die Besucher aus alten Bannern kleine Dreingaben wie Schlüsselanhänger oder Taschen basteln dürfen. Basteln steht auch bei den Themengebieten Gesundheit und Soziales im Mittelpunkt. Dort können Armbänder aus UV-Perlen hergestellt werden, die ihre Farbe ändern, sobald sie mit Sonnenlicht in Berührung kommen. So lässt sich erkennen, ob ein UV-Schutz auf die Haut aufgetragen werden sollte.

Icon Vergrößern Die Upcycling-Künstlerin Augschburger Puppe gestaltet mit Besucherinnen und Besuchern des Nachhaltigkeitstages auf dem Aichacher Kreisgut kleine Giveaways aus alten Bannerstoffen. Foto: Hazme Oktay (Symbolbild) Icon Schließen Schließen Die Upcycling-Künstlerin Augschburger Puppe gestaltet mit Besucherinnen und Besuchern des Nachhaltigkeitstages auf dem Aichacher Kreisgut kleine Giveaways aus alten Bannerstoffen. Foto: Hazme Oktay (Symbolbild)

An der Klimaschutz-Station wird ein Energierad aufgebaut. Mit dem soll man am eigenen Leib erfahren können, wie stark man in die Pedale treten muss, um eine Glühbirne zum Leuchten zu bringen. Für die Kinder sind Energiekisten vor Ort. Die sollen mit Experimenten, Fakten und Hintergründen das Thema Energiewende näherbringen. Dafür kommen verschiedenste Materialien zum Einsatz. Es wird aber auch ein Stromquiz sowie eine Energieberatung geben.

Jugendkreistag organisiert Müllsammelaktion zum Nachhaltigkeitstag

Im Mobilitätsbereich wird eine Fahrradwerkstatt aufgebaut, in der die Besucherinnen und Besucher ihre Fahrräder auf Sicherheit überprüfen oder kleinere Reparaturen durchführen lassen können. „Die Besucherinnen und Besucher dürfen also gerne klimafreundlich mit dem Fahrrad anreisen“, sagt Artmaier. Interessierte können sich an einer Station auch mit ihrem ökologischen Fußabdruck beschäftigen.

Eine halbe Stunde später, um 14.30 Uhr, stehen gleich drei Punkte auf dem Programm. Das Theaterstück „Kleine Elfe in Gefahr“ wird erneut aufgeführt, während parallel die erste von zwei Wanderungen zur Streuobstwiese im Sortenerhaltungsgarten startet. Zur gleichen Zeit beginnt auch die Müllsammelaktion des Jugendkreistags, zu der sich Gruppen von drei bis zehn Personen unter der E-Mail-Adresse matthias.matuschka@lra-aic-fdb.de noch spontan anmelden können. Jede Gruppe entscheidet dabei eigenständig, wo sie Müll sammeln möchte.

Landrat ruft zur Zusammenarbeit bei Umweltschutz auf

Für das leibliche Wohl werden Kaffee und Kuchen sowie Gemüsesticks angeboten. Das regionale Eis vom Bauernhof Lidl aus Mering rundet das Angebot ab. Der Donaumoosverein und die Medienzentrale Aichach-Friedberg werden jeweils mit Infoständen vertreten sein, während die Abfallwirtschaft über das Projekt „reGIOcycle“ aufklärt. Dieses befasst sich mit der Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen sowie der Verwendung von nachwachsenden Ressourcen im Augsburger Raum.

Der Nachhaltigkeitstag im Wittelsbacher Land endet mit der Ehrung der Siegerinnen und Sieger der Müllsammelaktionen. Die Botschaft, die Landrat Metzger den Besucherinnen und Besuchern aber bereits vorab mitgeben möchte: „Es ist wichtig, dass wir alle zusammenarbeiten, damit auch die kommenden Generationen eine lebenswerte Umwelt vorfinden.“