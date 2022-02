Das sagen Landwirte aus der Region zu Özdemirs Landwirtschaftsreform

Plus Die neue Bundesregierung will die Landwirtschaft umbauen. Von den Landwirten aus dem Landkreis Aichach-Friedberg kommt Kritik, aber auch Zustimmung.

Mehr Tierwohl, mehr Klimaschutz, mehr Bioprodukte: Die neue Bundesregierung will die Landwirtschaft in Deutschland neu ausrichten. Bundesumweltministerin Steffi Lemke und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir präsentierten kürzlich die ersten Eckpunkte für den gewünschten Umbau der Landwirtschaft. Im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es Kritik und Zustimmung für die Pläne der beiden Grünen-Politiker. Für Josef Kügle aus Winden (Markt Kühbach) war die neue Regierung mit ein Grund, seine Schweinemast jetzt aufzugeben.