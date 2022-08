Das Wittelsbacher Land soll widerstandsfähiger werden

Der Wittelsbacher-Land-Verein will sich in den nächsten Jahren besonders für die effektive Nutzung von Wohnraum und eine nachhaltige Energieversorgung einsetzen.

Wie verwundbar ist das Wittelsbacher Land? Um diese Frage geht es in den nächsten Jahren im Wittelsbacher-Land-Verein. Er fungiert als Lokale Aktionsgruppe (LAG) für Leader. Über dieses Programm der Europäischen Union (EU) kann der Verein Fördergelder für unterschiedliche Projekte akquirieren – sofern diese Projekte der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) entsprechen. Die neue LES für die Jahre 2023 bis 2027 hat die Mitgliederversammlung kürzlich im Aichacher Grubethaus festgelegt. Gefördert werden sollen Projekte, die die Widerstandskraft des Landkreises in verschiedenen Bereichen erhöhen.

Bei der Siedlungsentwicklung, also der Gestaltung von Dörfern, Städten und Kulturlandschaften, soll mehr Wert auf effektive Nutzung vorhandener Bausubstanz und nachhaltige Bauweisen gelegt werden. Es gelte, generationenübergreifende Strukturen und umweltfreundliche Mobilität zu schaffen, hieß es. Denn immerhin ist zwischen 2010 und 2020 die Bevölkerung um 5,5 Prozent gewachsen, 2040 werden wohl knapp 147.000 Menschen in Aichach-Friedberg leben. Sie alle brauchen Wohnraum und funktionierende Infrastruktur.

Wittelsbacher-Land-Verein will sich für nachhaltige Energieversorgung einsetzen

Unter dem Motto „Globaler Klimaschutz – lokale Lösungen“ will sich der Verein für eine nachhaltige Energieversorgung abseits von fossilen Energieträgern einsetzen. Den Bürgerinnen und Bürgern sollen Bildungsmaßnahmen angeboten werden, die ein breites und qualifiziertes Wissen über Nachhaltigkeit, Klima-, Umwelt- und Naturschutz vermitteln.

Neben diesen beiden Themen, bei denen der Verein die „Verwundbarkeit“ als “hoch“ einstuft, gibt es vier weitere Handlungsfelder für die Arbeit bis 2027. Dazu gehören ein soziales Gemeindeleben, die Förderung von Kultur, Freizeit und Tourismus, die wirtschaftlich gesunde Entwicklung sowie die Stärkung von Land- und Forstwirtschaft, insbesondere die Vermarktung regionaler Produkte.

Zuschüsse für Privatpersonen, Unternehmen und Kommunen

Die Mitgliederversammlung billigte das neue Handlungskonzept einstimmig. Vorbehaltlich der Genehmigung durch das Bayerische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, können nun wieder neue Projekte eingereicht werden. Zuschüsse beantragen können Privatpersonen, Unternehmen und Kommunen für Vorhaben, die der neuen Entwicklungsstrategie entsprechen.

Allein in den vergangenen zwölf Monaten wurden Förderungen in Höhe von knapp 700.000 Euro genehmigt: Für den Familienstützpunkt Aichach (Mehrgenerationenprojekt der Caritas, 200.000 Euro), Bergmairs i-Tüpferl (Gesundhaus mit Gastronomie in Steindorf, 200.000 Euro), den Sieber-Hof in Sainbach (Bau eines Seminarhauses mit Hofladen und Schulungsküche, 198.000 Euro), die Woche der Kirchenmusik in Maria Birnbaum (Sielenbach, 13.500 Euro) oder für diverse Kleinprojekte wie den Holzbackofen des Gartenbauvereins Gundelsdorf oder die Ausstattung des Dasinger Heimatmuseums (jeweils 2500 Euro). Unterstützt wurden auch der Walderlebnispfad in Ried und der Besinnungsweg in Derching, dessen 14 Stationen am 10. August eröffnet werden.

Dem Wittelsbacher-Land-Verein angegliedert ist auch die Geschäftsführung der „Öko-Modellregion Paartal“. Sie unterstützt die Bio-Landwirtschaft in den Landkreisen Aichach-Friedberg und Schrobenhausen und schafft stabile Vermarktungsstrukturen für Direktanbieter. So wurde ein „Regionaler Bio-Bier-Bund“ gegründet, dem unter anderem der Boandlbräu in Oberbernbach und diverse schwäbische Kleinstbrauereien angehören. Das Aichacher Krankenhaus bezieht Bio-Produkte von den Mitgliedern der Öko-Modellregion, ebenso wie der Dachauer Biobauern-Dienst und die Audi AG. Die Ingolstädter kochen mit Fleisch aus dem Bruder-Ox-Programm.

Seit über 20 Jahren gibt es den Wittelsbacher-Land-Verein. Einer seiner Grundpfeiler ist das Prinzip, dass Ideen und Projekt-Vorschläge „von unten“, also direkt aus der Bevölkerung, „nach oben“ weitergegeben werden. Der Verein fungiert als Lokale Aktionsgruppe (LAG) des Leader-Förderprogramms. Er prüft, ob Vorhaben zu den Zielen des Wittelsbacher Landes passen, empfiehlt sie dann zur Förderung und begleitet die Realisierung.

Workshops und Befragungen statt Arbeitskreise

Bisher gab es mehrere Arbeitskreise, in denen sich Interessierte ehrenamtlich engagieren konnten. Inzwischen habe sich die Arbeit der Arbeitskreise beziehungsweise die Bereitschaft teilzunehmen, aber geändert, hieß es bei der Versammlung. Die Entwicklung und Steuerung der Projekte sei zunehmend Sache des Vorstands und der Geschäftsführung geworden. Die Mitgliederversammlung beschloss deshalb einige Satzungsänderungen. Künftig wird es keine Arbeitskreise mehr geben, stattdessen werden Bürgerinnen und Bürger über Workshops, Anhörungen und Befragungen, die auch digital stattfinden können, einbezogen. (AZ)