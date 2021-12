Mit der Familie zum Impfen: Landkreis veranstaltet Aktionstag in Dasing

Am Sonntag können bis zu 130 Kinder in Dasing geimpft werden, ebenso Eltern oder Geschwister. Wie die Anmeldung funktioniert, wird noch geregelt.

Ab Mittwoch sind Impfungen in Bayern für Kindern ab fünf Jahren möglich. Gleich am kommenden Sonntag, 19. Dezember, veranstaltet der Landkreis einen ersten Familienimpftag im Impfzentrum in Dasing. Eine Anmeldung dafür ist notwendig.

Der Familienimpftag in Dasing dauert von 10 bis 17 Uhr

Der Aktionstag, bei dem Familien gemeinsam zum Impfen gehen können, dauert laut Mitteilung von 10 bis 17 Uhr. Die Impfungen werden mit dem Kinderimpfstoff von Biontech durchgeführt. Dieser wurde diese Woche erstmals an das Impfzentrum geliefert. Angemeldet werden können Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. Auf Wunsch können auch Eltern und Geschwister ab zwölf Jahren vor Ort eine Impfung erhalten. Bis zu 130 Kinder können geimpft werden, der Termin für die Zweitimpfungen ist der 30. Januar.

Landratsamt Aichach-Friedberg: Weitere Kinderimpftage sind geplant

Wie die Anmeldungen laufen sollen, dazu kündigt das Landratsamt weitere Details in den kommenden Tagen an. Ebenso kündigt die Behörde weitere Kinderimpftage in Dasing, aber auch im zweiten Impfzentrum des Landkreises in Kissing an, die an den kommenden Wochenenden geplant sind.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass Fünf- bis Elfjährige nicht zu den regulären Öffnungszeiten geimpft würden. Deshalb können für sie daher derzeit auch nicht im Bayerischen Impfportal (www.impfzentren.bayern) oder über die Hotline des Impfzentrums Termine vereinbart werden. (jca)

