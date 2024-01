Podiumsdiskussion im Dasinger Bauernmarkt zur Lage der Landwirtschaft

Plus Um die aktuelle Lage der Landwirtschaft geht es bei einer Podiumsdiskussion im Dasinger Bauernmarkt. 70 Besucher kommen zur Veranstaltung des Katholischen Landvolks.

„Verlieren wir die Bauern oder verlieren Bauern die Freude am Beruf?“ - so lautete das Thema beim zweiten Seminarabend der Katholischen Landvolkbewegung (KLB) Aichach. Ohne zu wissen, wie sich die Situation bei den Landwirten entwickeln würde, war das Thema bereits im Frühjahr 2023 für die Seminarreihe ausgewählt worden. Als Referenten standen Kreisbäuerin Sabine Asum, die Referentin für bäuerlichen Familienbetrieb, Christine Beuer, Jungbauer Gabriel Jakob sowie Johannes Treffler vom Landwirtschaftsministerium den rund 70 Seminarbesucherinnen und -besuchern Rede und Antwort. Den Abend im Dasinger Bauernmarkt moderierte KLB-Bildungsreferent Roman Aigner.

Ulrike Meitinger, die Vorstandsvorsitzende der Landvolkbewegung Aichach, begrüßte die Anwesenden. Johannes Treffler vom Landwirtschaftsministerium stellte sich als Erster vor. Er hatte den Zukunftsvertrag mit dem Bauernverband ausgehandelt. Asum brachte sinnbildlich einen Koffer voller aktueller Themen der Landwirte mit. Sie ist viel unterwegs, war auch bei der Demo in Berlin und bei Gesprächen mit Regierungsparteien. In den Gremien herrsche Realitätsferne, beklagte sie. Es bestehe keine Verbindung zur Landwirtschaft.