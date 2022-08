Dauerregen lässt mehrere Keller im Wittelsbacher Land volllaufen

Die Feuerwehr muss wegen des vielen Regens zu mehreren Einsätzen ausrücken. Größere Schäden oder gar Hochwasser gibt es aber bis Freitagabend nicht.

Nach Wochen der Trockenheit hat es am Freitag im Landkreis Aichach-Friedberg viel geregnet. Der Deutsche Wetterdienst hat bis Samstagmorgen 8 Uhr sogar eine Warnung vor ergiebigem Dauerregen für den Kreis herausgegeben. Zu größeren Feuerwehreinsätzen ist es aber laut Kreisbrandinspektor Christian Happach Stand Freitagabend nicht gekommen. Im Raum Kühbach und Affing habe es mehrere vollgelaufene Keller gegeben, so Happach. Außerdem habe es kleinere Einsätze in Rederzhausen gegeben. (inaw)