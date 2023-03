Aichach-Friedberg

Der Bahnstreik überrascht im Wittelsbacher Land nur wenige Fahrgäste

Am Montagmorgen ist kaum jemand am Aichacher Bahnhof. Die meisten haben sich auf den bundesweiten Warnstreik eingestellt, der sich auf den Betrieb auf der Paartalbahn auswirkt.

Montagmorgen, 8 Uhr: Am Aichacher Bahnhof, wo sonst um diese Zeit Pendler und andere Fahrgäste auf ihren Zug warten, herrscht eine eigentümliche Ruhe. Nur eine Frau, die nach Augsburg will, wartet am Gleis und sucht unter einem Dach Schutz vor dem Nieselregen. Den Grund dafür verrät die Leuchtschrift auf der Fahrgastinformationstafel: Statt der Ankunftszeit des nächsten Zuges steht dort "EVG-Streik" zu lesen. Der gemeinsame bundesweite Warnstreik der Gewerkschaft Verdi und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wirkt sich auch auf die private Bayerische Regiobahn (BRB) aus, die die Paartalbahnstrecke zwischen Augsburg und Ingolstadt betreibt, aber auch auf Schulen und Unternehmen.

Züge fahren am Montag auf der Paartalbahnstrecke erst einmal nicht. Auch unter dem BRB-Personal sind EVG-Mitglieder, wie BRB-Pressesprecherin Annette Luckner berichtet. Anfragen von Fahrgästen habe es nicht gegeben, sagt Luckner. "Alle wussten Bescheid und sind der Aufforderung gefolgt, heute nicht den ÖPNV zu nutzen", sagt sie am Montagnachmittag.

