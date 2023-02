Der Big Ben ist das schönste Faschingskostüm im Wittelsbacher Land

Sie haben entschieden: Die meisten Stimmen bei unserem Faschingskostümvoting gehen an den sechsjährigen Bence aus Aichach und sein ganz besonderes Kostüm.

Diesen Glockenturm kennt jeder: der Big Ben des Westminster Palace in London. Als Faschingskostüm ist der Big Ben aber dann doch recht selten. Die Turmspitze als Hut, die Uhr ausgeschnitten als Guckloch fürs Gesicht mit Uhrzeigern auf der Nase: Mit dieser kreativen Kostümidee hat der sechs Jahre alte Bence Zsótér-Barth bei unserer Abstimmung über das schönste Faschingskostüm im Landkreis Aichach-Friedberg die meisten Stimmen erhalten.

Fast 1000 Menschen stimmen beim Voting ab

Insgesamt 938 Stimmen wurden bei dem Voting abgegeben, das am Sonntag um 20 Uhr endete. Davon hat Bence Zsótér-Barth mit dem Big Ben 249 erhalten. Auf dem zweiten Platz landeten mit 220 Stimmen die WespenWeiber aus Mering, die in diesem Jahr als Enten im Donald Duck-Style am G'lumperten Donnerstag unterwegs waren. Mit 176 Stimmen schaffte es Alisa Hillenbrand aus Dasing mit ihrer Verkleidung als Uschi aus dem Film "Der Schuh des Manitu" auf den dritten Platz.

11 Bilder Leservoting: Das sind die schönsten Faschingskostüme in Aichach-Friedberg Foto: Federico Gambarini, dpa (Symbolbild)

Da jedes Kostüm auf seine Art das schönste ist, haben wir die beiden 25-Euro-Gutscheine von Ihle unter allen Fotoeinsendungen verlost. Glück hatte auch hier die Dasingerin Alisa Hillenbrand als Uschi, die einen der Gutscheine gewonnen hat. Der zweite Gutschein geht nach Friedberg an Familie Kimmel, deren Kostüme mit einem selbst gebauten Kamel perfektioniert wurden.