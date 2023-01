Aichach-Friedberg

Der Gefängnispfarrer sandte die ersten Sternsinger aus

Das waren die ersten Sternsinger im damaligen Landkreis Aichach, die Gefängnispfarrer Anton Gundlach aussandte: (von links) Dieter Haid (bereits verstorben), Erich Echter, Ludwig Waldvogel und Johann Reithmeier. Das Foto entstand am 5. Januar 1959 in Aichach am Haus von Gundlachs Haushälterin Dora Schlicker Am Strudl.

Plus Was über die Heiligen Drei Könige bekannt ist, wo der Brauch des Sternsingens herkommt und wie er im Wittelsbacher Land wieder auflebte.

Von Erich Echter

Rund um den Feiertag Heilige Drei Könige ziehen wieder in vielen Pfarrgemeinden im Landkreis Aichach-Friedberg die Sternsinger von Tür zu Tür, bringen den Segen in die Häuser und sammeln für karitative Zwecke. Mit Kreide schreiben sie „20 C + M + B 23“ an die Türen. Der Schriftzug steht für das lateinische „Christus mansionem benedicat“ („Christus segne dieses Haus“). Anfang und Ende ist die geteilte Jahreszahl. Aber wo kommt dieses Brauchtum her und wer sind die Heiligen Drei Könige?

