Nach 30 Jahren löst sich der Landfrauenchor Aichach-Friedberg auf

Nach knapp 30 Jahren beschließt der Landfrauenchor Aichach-Friedberg die Auflösung. Das Ende hat sich abgezeichnet. Es gibt mehrere Gründe.

Zu befürchten war es schon seit einiger Zeit, doch jetzt steht es fest: Der einstmals 60-köpfige Landfrauenchor des Wittelsbacher Landes ist Geschichte, er löst sich auf. Nach knapp 30 Jahren beschlossen die Sängerinnen mit ihrem musikalischen Leiter Rupert Reitberger das Ende dieses Chorensembles. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Es waren der fehlende Nachwuchs und fehlende Probenräumlichkeiten. Die Corona-Pandemie wirkte schließlich wie ein Brandbeschleuniger. Dieses Virus gab dem Chor den Rest. Nach der Schließung des gastlichen Hauses der Familie um Karl Asum in Laimering ( Dasing) fehlten dem Chor die Probemöglichkeiten. Ab 2022 bot sich zwar der Bauernmarkt als Möglichkeit an, doch mussten sich die Probentermine nach der Belegung der Räumlichkeiten richten - keine zukunftsweisende Perspektive.