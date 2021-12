Aichach-Friedberg

06:00 Uhr

Der Landkreis Aichach-Friedberg hat jetzt eine Grundschule in Kenia

Plus Das Wittelsbacher Land macht bei der Aktion "1000 Schulen für unsere Welt" mit. Dank eines Großspenders kann eine Grundschule in Kenia schon jetzt renoviert werden.

Von Gerlinde Drexler

Rund zwei Jahre ist es her, dass der Landkreis Aichach-Friedberg sich an der Gemeinschaftsinitiative „1000 Schulen für unsere Welt“ beteiligte. Das Projekt des Deutschen Städtetages, Deutschen Landkreistages und Deutschen Städte- und Gemeindebundes hat das Ziel, Menschen durch Bildung eine Zukunft in ihrer Heimat zu ermöglichen und Perspektiven vor Ort zu schaffen. Eine Großspende machte es nun möglich, dass der Landkreis das Projekt schneller als gedacht angehen kann. Er hat sich für ein Schulbauprojekt in Kenia entschieden, das voraussichtlich im Frühjahr schon abgeschlossen sein wird. Das teilte Landrat Klaus Metzger bei einer Pressekonferenz mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

