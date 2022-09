Der Landkreisnorden ehrt verdiente Sportler und Funktionäre

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet die Sportlerehrung des Landkreises Aichach-Friedberg wieder statt. Dabei gibt es einiges nachzuholen.

Mit einer zünftigen Polka eröffneten die Aichacher Stadtmusikanten die Ehrung verdienter Sportler und Funktionäre in der TSV-Turnhalle Aichach. Da diese Veranstaltung des Landkreises Aichach-Friedberg pandemiebedingt in den vergangenen beiden Jahren nicht stattfinden konnte, wurden nun die Ehrungen für die Jahre 2019 bis 2021 vollzogen. In Aichach wurden die Sportler und Funktionäre des nördlichen Landkreises geehrt, während in Kissing einen Tag später dieselbe Veranstaltung für den südlichen Landkreis stattfand.

Der älteste Geehrte ist mit über 70 Jahren ein Kühbacher

Landrat Klaus Metzger war erfreut, dass er unter den Gästen auch einige Bürgermeister sowie Stadt-, Gemeinde- und Kreisräte begrüßen konnte. An die Sportlerinnen und Sportler gewandt, sagte er: "Ihr tragt den Ruhm und Namen eurer Stadt oder Gemeinde nach draußen in die Öffentlichkeit." Er stellte fest, dass es immer mehr Sportarten gebe, die im Landkreis Aichach-Friedberg ausgeübt werden. Somit sei der Landkreis breiter aufgestellt. Dass das Alter dabei keine Rolle spielt, zeigte die Liste der zu Ehrenden: Die in diesem Jahr älteste geehrte Person ist schon über 70. Hierbei handelt es sich um Federico Freiherr von Beck-Peccoz aus Kühbach, der seit mehr als 25 Jahren Vorsitzender des Tennisclubs (TC) Aichach ist.

Diese Jugendlichen aus dem nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg wurden für ihre Verdienste im Sport mit Bronze, Silber und Gold für die Jahre 2019 bis 2021 geehrt. Foto: Thomas Weinmüller

Der Aichacher Bürgermeister Klaus Habermann ging in seinem Grußwort zunächst auf den Basketball-Krimi am Vortag bei der Europameisterschaft zwischen Deutschland und Griechenland ein. "Mal verliert man, mal gewinnt man", so Habermann weiter. Erwähnenswert fand er auch, welche Topleistungen es direkt vor der Haustür gebe. Er dankte allen Vereinen im Landkreis, die auch während der Corona-Zeiten eine Ausübung der Sportarten ermöglicht haben. Dies sei vor allem für die Nachwuchsförderung sehr hilfreich gewesen, so Habermann weiter.

Gedenken an die langjährige BLSV-Kreisvorsitzende Brigitte Laske

Bevor mit den Ehrungen in der gut besetzen TSV-Turnhalle begonnen wurde, gedachten die Anwesenden Brigitte Laske, die über einige Jahrzehnte den Sportkreis 11 des Bayerischen Landessportverbands (BLSV) in einer außergewöhnlich einsatzbereiten Art geführt hat und in diesem Jahr verstorben ist. Bei der letzten Ehrung vor der Pandemie im Jahre 2019 war sie selbst noch für ihre Verdienste ausgezeichnet worden.

Funktionäre aus dem nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg wurden für ihre Verdienste im Sport mit Bronze, Silber und Gold für die Jahre 2019 bis 2021 geehrt. Foto: Thomas Weinmüller

Die kommissarische Leitung des Sportkreises hat nun Hans Peter inne. Er betonte, dass er die Führungsqualitäten der Vereine sehr schätze. Zusammen mit Landrat Klaus Metzger nahm er dann die Ehrungen vor. Diese waren aufgeteilt in die Gruppen Jugend, Erwachsene und Funktionäre und diese wiederum in die Kategorien Bronze, Silber und Gold. Bei den Jugendlichen kam ein Großteil der Geehrten aus dem Bereich Wasserski, welche nun auch in dem aktuellen Jahr 2021 bei den Erwachsenen geehrt wurden. Aber auch der Berglauf und die Leichtathletik waren hier vertreten.

Stockschützinnen sind wieder dabei

Bei den Erwachsenen waren erwartungsgemäß wieder einmal die Damen der Stockschützenabteilung des TSV Kühbach vertreten. Franziska Schwertfirm, Jessica Gamböck, Veronika Filgertshofer, Lisa Schneider und Heidi Baumgartner holten sich im vergangenen Winter den ersten Platz als Mannschaft bei der deutschen Meisterschaft im Eisstockschießen. Auch farblich hellten die Damen die Veranstaltung mit ihren goldenen Trikots auf.

Die Damenmannschaft des TSV Kühbach (von links) Franziska Schwertfirm, Veronika Filgertshofer, Lisa Schneider und Heidi Baumgartner mit Landrat Klaus Metzger. Es fehlt Jessica Gamböck. Foto: Thomas Weinmueller

Neben Federico Freiherr von Beck-Peccoz wurden bei den Funktionären noch einige Schützenmeister aus dem Landkreis geehrt. Hervorgehoben wurde hier Johann Sigllechner von den Burgfalken aus dem Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach, der seit 1995 Schützenmeister ist und hierfür die Auszeichnung in Gold bekam.

Im Anschluss an die Ehrungen lud der Landkreis zu einem bayerisch-mediterranen Buffet ein und so konnten sich Sportler, Politik und Funktionäre unter den Klängen der Aichacher Stadtmusikanten noch austauschen.