Der neue Lions-Club-Adventskalender ist ab sofort erhältlich

Ab sofort liegt der neue Adventskalender des Lions-Clubs Schrobenhausen-Aichach zum Kauf bereit. Das Titelbild kommt von einer Schülerin aus dem Wittelsbacher Land.

Der neue Lions-Club-Adventskalender liegt ab sofort zum Kauf bereit. Hinter den 24 Türchen stecken zahlreiche Gutscheine und Sachpreise. Mit dem Erlös der gemeinnützigen Aktion sollen laut Clubsekretär Christian Dürr aus Aichach soziale Projekte in der Region gefördert werden.

Das Kalender-Titelbild wurde wie im vergangenen Jahr über einen Malwettbewerb unter den weiterführenden Schulen der Landkreise Aichach-Friedberg und Neuburg-Schrobenhausen ermittelt. Die Jury aus Vorstandsmitgliedern des Lions-Clubs Schrobenhausen-Aichach wählte als Gewinnerin Emilia Burgardt aus Merching. Sie geht in die Klasse 6c des Meringer Gymnasiums.

Die beiden Lionsclub-Mitglieder Christian Dürr (links) und Stephan Schultes überreichten der Siegerin des Malwettbewerbs, Emilia Burgardt aus Merching, die Gewinnurkunde und einen Büchergutschein. Über 300 Euro in die Klassenkasse der 6c am Gymnasium Mering freute sich zudem deren Kunstlehrerin, Doris Herschke. Foto: Manfred Zeiselmair

Merchingerin setzt sich mit ihrem Titelbild gegen 160 Einsendungen durch

Sie setzte sich in dem Wettbewerb aus 160 Einsendungen durch und gewann damit neben einem 100-Euro-Büchergutschein 300 Euro für die Klassenkasse. Sonja Sitta aus der 8a des Deutschherren-Gymnasiums Aichach landete auf dem zweiten, Patricia Mergel aus der 10c der Paul-Winter-Schule in Neuburg auf dem dritten Platz. Sie erhalten jeweils einen Büchergutschein über 50 Euro und 100 Euro für die Klassenkasse. Büchergutscheine im Wert von zehn Euro gab es zudem für die auf den Plätzen vier bis zehn gelandeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Insgesamt sind laut Lions-Sekretär Christian Dürr beim Lions-Adventskalender rund 600 Preise im Gesamtwert von etwa 21.000 Euro zu gewinnen. Den Hauptpreis, ein E-Bike der Marke Riese und Müller im Wert von 4000 Euro, stellt erneut die Firma r&r E-Bikes aus Aichach zur Verfügung.

Erlös aus dem Verkauf des Lions-Club-Adventskalenders kommt karitativen Projekten zugute

Der durch den Kalenderverkauf eingenommene Erlös soll erneut mehrheitlich regionalen sozialen Projekten zugutekommen. In diesem Jahr sollen unter anderem wieder das Kinderheim Schrobenhausen sowie die Lebenshilfe Aichach-Friedberg mit größeren Beträgen bedacht werden.

Der Lions-Club-Adventskalender kann ab sofort für fünf Euro in zahlreichen Aichacher und Schrobenhausener Geschäften erworben werden. Größere Stückzahlen (ab zehn Stück) können per Mail an advent@lionsclub-schrobenhausen-aichach.de bestellt werden. Die Gewinn-Nummern werden ab 1. Dezember im Internet unter www.schrobenhausen-aichach.lions.de/adventskalender veröffentlicht.