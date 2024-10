Der Pflegestützpunkt Aichach-Friedberg gibt wichtige Tipps zum Hausnotruf

Wer pflegebedürftig ist und einen Notfall hat, schafft es vielleicht nicht immer, sich Hilfe zu holen. Hier kann der Einsatz eines Hausnotrufsystems eine gute Lösung sein, um der Angst, in einer Notlage hilflos zu sein, entgegenzuwirken. Der Pflegestützpunkt des Landkreises Aichach Friedberg gibt in einer Mitteilung Tipps zu dieser Hilfe auf Knopfdruck.

Beim klassischen Hausnotruf besteht das Notrufgerät laut Mitteilung aus einer Basisstation (gekoppelt mit dem Telefonanschluss) und einem „Funkfinger“ in Form eines Armbands oder einer Halskette. Im Bedarfsfall, zum Beispiel bei einem Sturz, kann per Knopfdruck ein Notsignal an die Hausnotruf-Zentrale abgesetzt werden. Diese kann über den Lautsprecher der Basisstation mit dem Hilfebedürftigen Kontakt aufnehmen. Es werden dann die notwendigen Maßnahmen besprochen und von der Zentrale eingeleitet. So wird geklärt, ob Nachbarn oder Angehörige verständigt werden sollen oder ob ein Krankenwagen angefordert werden soll.

Einige Anbieter bieten laut Pflegestützpunkt zudem die Möglichkeit eines mobilen Notrufes an. Hierbei befindet sich in der Basisstation eine Ladestation für ein mobiles Gerät, das bei Verlassen des Hauses mitgenommen werden kann. Das Mobilgerät kann im Notfall über das Mobilfunknetz eine Verbindung zur Notrufzentrale herstellen und der Standort per GPS-Ortung ausfindig gemacht werden.

Wann übernimmt die Pflegekasse die Kosten für den Hausnotruf?

Die monatliche Miete für die Grundausstattung beträgt laut Mitteilung rund 25 Euro. Zusätzliche Leistungen wie etwa Schlüsselhinterlegung, weiteres Mobilgerät oder Rauchmelderfunktion würden extra in Rechnung gestellt. Die Pflegekasse übernimmt Kosten in Höhe von monatlich bis zu 25,50 Euro für den Hausnotruf, wenn: mindestens Pflegegrad 1 anerkannt wurde, die versicherte Person die meiste Zeit des Tages allein lebt und jederzeit mit einer Notsituation aufgrund des Pflegezustandes zu rechnen ist. Das berichtet der Pflegestützpunkt des Landkreises.

Der Pflegestützpunkt informiert und berät Bürgerinnen und Bürger im Wittelsbacher Land zu allen Fragen rund um das Thema Pflege. Die Beratung ist laut Mitteilung neutral, vertraulich und kostenfrei. Sie kann telefonisch, in den Räumen des Pflegestützpunktes in Aichach oder in den Außenstellen Friedberg und Mering sowie gegebenenfalls auch im Rahmen eines Hausbesuchs stattfinden. Terminvereinbarung oder weitere Informationen gibt es unter der zentralen Rufnummer 08251/872233. (AZ)