Aichach-Friedberg

17:45 Uhr

Freibäder und Badeseen in Aichach-Friedberg starten in die Sommer-Saison

Das Freibad in Aichach öffnet am Samstag, 14. Mai, seine Tore für Besucherinnen und Besucher. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen.

Plus In den kommenden Tagen öffnen die Bäder in Aichach, Dasing und Mering, auch die Badeseen werden wieder überwacht. Statt Corona gibt es andere Herausforderungen.

Von Marina Wagenpfeil

Endlich ist es so weit: Am Samstag, 14. Mai, öffnen die Freibäder in Aichach und Mering; am Montag in Dasing. Auch an den Badeseen im Landkreis Aichach-Friedberg sind die Wasserwacht und DLRG ab kommendem Wochenende wieder im Einsatz. Während die letzten beiden Sommer von Corona geprägt waren, läuft der Betrieb in diesem Jahr sowohl im Freibad als auch an den Badeseen frei von Einschränkungen. Die Auswirkungen der Pandemie sind in diesem Jahr aber trotzdem noch zu spüren.

