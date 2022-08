Deutscher Wetterdienst warnt vor Dauerregen im Landkreis Aichach-Friedberg

Nach wochenlanger Trockenheit wird insbesondere für Freitag ergiebiger Dauerregen erwartet. An den Alpen gibt es sogar Warnungen vor extremen Unwetter.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den gesamten Landkreis Aichach-Friedberg eine amtliche Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen herausgegeben. Das teilt das Landratsamt mit. Es wird mit Regenmengen von 50 bis 80 Litern pro Quadratmeter in 48 Stunden gerechnet. Die Warnung gilt vorerst von Freitag, 19. August, 6 Uhr, bis Samstag, 20. August, 8 Uhr.

In diesem Zusammenhang warnt der Deutsche Wetterdienst, dass infolge des Dauerregens unter anderem Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen möglich seien. Am Alpenrand werden sogar Niederschlagsmengen zwischen 80 und 140 Litern pro Quadratmeter erwartet. Auslöser sei laut DWD ein Höhentief, das ausgehend vom Bodenseeraum über Bayern hinwegzieht. (inaw)