Deutscher Wetterdienst warnt vor Glatteis im Wittelsbacher Land

In der Nacht auf Mittwoch könnte es im Landkreis Aichach-Friedberg zu Eisregen und damit zu gefährlichen Straßenverhältnissen kommen. Bleiben die Schulen zu?

Im Landkreis Aichach-Friedberg droht Gefahr durch das Winterwetter. Der Deutsche Wetterdienst warnt für Mittwoch, 17. Januar, vor Glatteis und erheblichen Auswirkungen auf den Verkehr und die Infrastruktur. Auch das Landratsamt in Aichach wies am Montag darauf hin, dass die Bürgerinnen und Bürger die Wetterlage sowie die aktuellen Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes in ihren Gemeindegebieten beobachten sollten. Ob es aufgrund der Wetterlage am Mittwoch eventuell zu Schulausfällen im Landkreis kommen könnte, dürfte laut Landratsamtssprecher Wolfgang Müller frühestens am Dienstagabend entschieden werden.

Wie der Deutsche Wetterdienst in seiner Vorabinformation am Montagnachmittag mitteilte, kann es im Wittelsbacher Land ab Mittwochnacht zu einer gefährlichen Wetterlage mit Eisregen kommen. Für den Raum Friedberg wird der Zeitpunkt zwischen 4 Uhr nachts und 20 Uhr eingegrenzt. Für den Raum Aichach gilt die Warnung von Mittwoch, 7 Uhr, bis Donnerstag, 2 Uhr. Diese Zeiten können sich aber ständig wieder ändern. Durch eine nach Norden wandernde Warmfront gingen aufkommende Schneefälle laut Wetterdienst gebietsweise in Regen über. Dieser gefriere dann auf den gefrorenen Böden. Wie es weiter heißt, könnten die Regenfälle zum Teil mehrere Stunden andauern, sodass sich erhebliche Eispanzer bilden könnten - mit den entsprechenden Risiken für den Verkehr.

Feuerwehren in Aichach-Friedberg sind informiert

Wo genau es zu Eisregen kommen wird, kann derzeit nicht exakt vorhergesagt werden. Deshalb aktualisiert der Wetterdienst seine Prognosen mehrmals pro Tag. Der am Mittwoch erwartete Niederschlag geht nach aktuellen Berechnungen zunächst im Südwesten in Regen über und breitet sich dann weiter nach Norden und Osten aus. Dort, wo der Regen bei Minusgraden auf gefrorenen Boden fällt, besteht eine erhebliche Gefahr. Wie Wolfgang Müller auf Nachfrage erläuterte, wurde die Warnung des Wetterdienstes für den Landkreis umgehend an alle Kommunen und Feuerwehrführungskräfte zur Information weitergeleitet.

Bereits Anfang Dezember hatte es nach dem heftigen Wintereinbruch mit erheblichem Schneefall eine ähnliche Warnung vor Glatteis gegeben. Damals waren erneute Niederschläge angekündigt, die je nach Temperatur zu weiterem Schneefall oder plötzlichem Glatteis führen konnten. Letztlich blieb der Landkreis aber vor Schlimmerem verschont und so hatte das Wetter auch keine Konsequenzen auf den Schulalltag. Der Unterricht konnte wie geplant stattfinden. Die Entscheidung darüber war aber erst um kurz vor 6 Uhr des betreffenden Schultags gefallen.

Über Schulausfälle wird kurzfristig entschieden

Auch diesmal könnte von den Eltern sowie Schülerinnen und Schülern wieder große Flexibilität gefragt sein. Laut Müller habe sich die Praxis bewährt, erst sehr kurzfristig über eventuelle Schulausfälle zu befinden. Die Entscheidung trifft die Koordinierungsgruppe Schulausfall unter der Leitung des staatlichen Schulamts Aichach. "Diese kann jedoch erst getroffen werden, wenn konkretere Informationen vorliegen", so Müller. Selbiges gelte für weitere Vorbereitungsmaßnahmen des Landkreises wie eine mögliche Sonderrufbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Katastrophenschutzes und der Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK).

Lesen Sie dazu auch

Auf der Internetseite des Deutschen Wetterdienstes, www.dwd.de, werden die Prognosen für den Landkreis Aichach-Friedberg ständig aktualisiert. Der Landkreis rät dazu, diese Informationsquelle zu nutzen.