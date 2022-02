Die Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt unter 2000

Erstmals seit dem 2. Februar sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz im Wittelsbacher Land auf einen Wert unter 2000. Die bundesweite Inzidenz sinkt den vierten Tag in Folge.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt den zweiten Tag in Folge. Am Mittwoch meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) 1964,8 Neuinfektionen in den vorangegangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner. Am Vortag lag der Wert noch mit 2103,3 noch knapp über der 2000er-Marke. Darunter lag das Wittelsbacher Land zuletzt am 2. Februar. Ob es sich dabei um eine Trendwende handelt, bleibt aber abzuwarten.

Bundesweit scheint der Corona-Höchststand dagegen erreicht zu sein. Laut Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sei der Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten. Tatsächlich sinkt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch den vierten Tag in Folge auf nun 1401,0. Der Landkreis Aichach-Friedberg liegt damit noch deutlich über dem Bundesdurchschnitt. In Bayern liegt die durchschnittliche Inzidenz bei 1764,8 - der derzeit höchste Wert in Deutschland.

