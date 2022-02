Die Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt weiter

Am Donnerstag meldet das Robert-Koch-Institut eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1849,3 für das Wittelsbacher Land. Es ist der dritte Rückgang in Folge.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt weiter. Das Robert-Koch-Institut (RKI) weist am Donnerstag für das Wittelsbacher Land eine Inzidenz von 1849,3 aus - erneut ein Rückgang im Vergleich zum Vortag. Damit sinkt der Wert nun den dritten Tag in Folge und nähert sich damit auch dem bayernweiten Durchschnitt von derzeit 1782,1 an. Auch bundesweit sinkt die Corona-Inzidenz erneut auf nun 1385,1.

Auch in den umliegenden Landkreisen sinken die Inzidenzen zum Teil leicht. Die Stadt Augsburg weist mit 1912,2 nun laut RKI ebenfalls einen Wert unter 2000 aus. Ebenfalls den Sprung unter 2000 hat der Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm geschafft (1922,9). Der Landkreis Donau-Ries lag bereits gestern mit 1445,0 deutlich unter der Inzidenz von Aichach-Friedberg; zum Donnerstag ist der Wert nun nochmal gesunken auf 1337,1. Der Landkreis Landsberg am Lech ist auf 1841,0 gesunken. Relativ stabil bleiben die Corona-Inzidenzen in Neuburg-Schrobenhausen (2585,7), im Landkreis Augsburg (2121,1), Dachau (2054,6). Eine höhere Inzidenz als am Vortag weist dagegen der Landkreis Fürstenfeldbruck aus. Am Mittwoch lag der Wert bei 1661,3; am Donnerstag bei 1689,7.

