Die Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt wieder

Laut Robert-Koch-Institut liegt die Inzidenz im Wittelsbacher Land am Dienstag bei 2103,3 und damit recht deutlich unter dem Vortageswert.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt am Dienstag laut Robert-Koch-Institut (RKI) auf 2103,3. Am Montag lag sie noch bei 2309,2. Zuletzt war der Wert tendenziell eher wieder leicht gestiegen. Die Inzidenz vom Montag kratzte gar knapp am bisherigen Höchststand am 3. Februar. Nun ist sie von Montag auf Dienstag recht deutlich gesunken.

Bundesweit setzt sich derweil der rückläufige Trend fort. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist am Dienstag den dritten Tag in Folge gesunken auf nun 1437,5. Wie aussagekräftig die Zahlen sind, ist aber umstritten. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Trotzdem wird bereits über weitreichende Lockerungsschritte diskutiert.

