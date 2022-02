Die Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt auf 2247,0

Seit rund einer Woche steigt die Corona-Inzidenz im Wittelsbacher Land wieder. Von einem steigenden Trend will das Landratsamtes aber nicht sprechen.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt erneut an. Am Donnerstag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) Neuinfektionen in den vorangegangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner. Seit rund einer Woche steigt damit die Corona-Inzidenz im Landkreis fast täglich leicht an. Von einem steigenden Trend will das Landratsamt aber nicht sprechen. "Die Infektionszahlen sind noch nicht eindeutig rückläufig, sondern schwankend", sagt Pressesprecher Wolfgang Müller.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken. Das RKI gab den Wert mit 1265,0 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1278,9 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1385,1. Experten gehen jedoch von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern. Auch in Aichach-Friedberg gibt es weiterhin einen Rückstau bei der Bearbeitung der Corona-Fälle. Dieser solle aber laut Landratsamt im Laufe der kommenden Woche abgearbeitet werden.

