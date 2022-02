Die Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt auf 2309,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Wittelsbacher Land bleibt am Montag laut RKI nur knapp hinter dem bisherigen Höchststand vom 3. Februar.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist zum Wochenstart laut Robert-Koch-Institut (RKI) auf 2309,2 angestiegen. Sie liegt damit nur noch knapp unter dem bisherigen Höchststand, der am 3. Februar erreicht wurde. Damals lag die Inzidenz bei 2314,4 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner. Nachdem der Wert zunächst Anfang Februar gesunken war, stieg er zuletzt wieder an.

15 Landkreise mit höherer Inzidenz als Aichach-Friedberg

Bundesweit weisen derzeit nur 15 Landkreise und Städte eine höhere Inzidenz als Aichach-Friedberg aus, darunter auch die umliegenden Landkreise Augsburg (2365,8) und Neuburg-Schrobenhausen (2553,0). Der Landkreis Fürstenfeldbruck, der zwischenzeitlich an der deutschen Spitze mit der höchsten Corona-Inzidenz stand, wies am Montag laut RKI einen Wert von 1777,9 aus. Im deutschen Durchschnitt sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz den zweiten Tag infolge auf nun 1459,8.

